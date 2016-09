Proteste gegen CETA und TTIP

Tausende Menschen sind am Samstag in Österreich gegen die Freihandelsabkommen CETA und TTIP auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration fand in Wien statt.

Sammelpunkt für die Großdemonstration gegen TTIP und CETA war in Wien der Resselpark. Die Veranstalter rechneten mit bis zu 25.000 Teilnehmern, geworden sind es aber deutlich weniger - mehr dazu in wien.ORF.at.

Auch Landwirte in Linz dabei

Zu der Demonstration in Linz waren nach ersten Schätzungen der Polizei um die 6.000 Menschen gekommen, angemeldet gewesen seien 3.000. Auch zahlreiche Landwirte waren unter den Demonstranten - mit mehr als 150 Traktoren. Auf den Transparenten und Schildern waren Sprüche zu lesen wie „Gehen unsere Standards runter, verdienen die Konzerne munter“, und TTIP sei ein „Lobby-Deal“ - mehr dazu in ooe.ORF.at.

In der Stadt Salzburg beteiligten sich etwa 2.000 Menschen an den Protesten. Sie zogen vom Hauptbahnhof zum Salzburger Dom - mehr dazu in salzburg.ORF.at. In Innsbruck ging unterdessen nur eine kleine Gruppe Demonstranten gegen die Freihandelsabkommen auf die Straße - mehr dazu in tirol.ORF.at. Die Veranstalter in Graz rechneten mit reger Beteiligung - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Umfrage: Mehrheit gegen CETA

Die Österreicher sind offenbar keine Freunde transatlantischer Freihandelsabkommen. Bei einer Umfrage sprachen sich zuletzt 75 Prozent gegen CETA, das Wirtschaftsabkommen mit Kanada, aus. Ähnlich groß wie die Ablehnung ist aber auch das Informationsdefizit betreffend den Freihandel - mehr dazu in oesterreich.ORF.at