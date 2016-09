HD-TV-Umstellung in Ostösterreich

Alles HD auch mit Antenne: Die gesamte ORF-Senderfamilie und private TV-Sender sind ab 27. Oktober 2016 auch in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland über die Antennenplattform simpliTV in High Definition (HD) zu empfangen.

Von ORF eins, ORF2, ORF Sport + und ORF III bis zu 3sat, ServusTV und ATV reicht die Palette ab 27. Oktober - und zwar via Antenne in HD-Qualität ohne laufende Zusatzkosten. Der Empfang von DVB-T in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist ab dem 27. Oktober nicht mehr möglich, sondern im neuen TV-Standard DVB-T2/simpliTV - siehe Dvb-t.at.

Brillanter, schärfer, detailreicher

Über die Antennenplattform simpliTV, ein Tochterunternehmen der ORS, sind die ORF-Sender und heimische Privatsender gratis in HD zu empfangen. Mehr als 40 TV-Sender, viele davon in HD, stehen zusätzlich als Abo zur Verfügung. Für den Empfang von simpliTV ist eine entsprechende Set-Top-Box oder ein Steckmodul nötig. Die Installation ist problemlos - Video dazu in noe.ORF.at.

„Der logische nächste Schritt“

In den drei betroffenen Bundesländern laufen nun breit angelegte Infokampagnen an, damit keine Fragen zur Umstellung auf den neuen Sendestandard offen bleiben - mehr dazu in wien.ORF.at. Für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ist allein die Produktwahl bei Neukäufen von immer größeren und hochauflösenderen TV-Geräten pro Jahr in Österreich Grund genug für die Umstellung des Sendesignals auf mehr Brillanz, Schärfe und Details - mehr dazu in burgenland.ORF.at.

Nie werde „mehr ferngesehen als heute“, so Wrabetz am Montag bei einer Pressekonferenz: Die tägliche TV-Nutzungszeit betrage rund 170 Minuten, insgesamt würden in Österreich 1.000 verschiedene TV-Sender gesehen. Gerade der ORF „als einer der Vorreiter bei der HD-TV-Einführung“ habe „dazu beigetragen, dass Fernsehen auch technologisch immer attraktiver wird“. Die Umstellung von Antennenfernsehen auf HD sei dabei „der logische nächste Schritt“.