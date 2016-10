Haushaltsausgaben in Stadt und Land ähnlich hoch

Die Haushaltsausgaben in Stadt und Land sind annähernd gleich hoch. Das ergab eine Erhebung der Statistik Austria. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben reichen von 1.920 Euro in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern bis zu 1.990 Euro in ländlichen Regionen.

Der Österreichschnitt liegt bei 1.970 Euro pro Monat. Dabei zeigen sich innerhalb der Ausgabenstruktur sich im Bereich „Verkehr“ die deutlichsten Unterschiede zwischen Haushalten in kleinen und großen Gemeinden. Nicht zuletzt aufgrund der höheren Kfz-Dichte geben Haushalte in ländlichen Gegenden mit 545 Euro etwa doppelt so viel für Anschaffung, Erhalt und Versicherung ihrer Fahrzeuge aus als Haushalte in Wien (270 Euro).

Ausgaben für Öffis in Wien am höchsten

Umgekehrt sind die Aufwendungen in der Gruppe „Öffentlicher Verkehr“ mit durchschnittlich 41 Euro pro Monat bei den Wiener Haushalten am höchsten. Nachvollziehbar wird das bei Betrachtung der Ausstattung der Haushalte mit Kraftfahrzeugen: So verfügen zwar 89 Prozent der Haushalte in kleinen Gemeinden, jedoch nur etwas mehr als die Hälfte der Wiener Haushalte über zumindest ein Fahrzeug. Im Schnitt gibt es in ländlichen Gebieten 1,37 Pkw pro Haushalt, in Wien hingegen nur 0,66 Pkw.

Ferner weisen Haushalte in ländlichen Regionen höhere Ausgaben für Ernährung und Wohnen auf, was vor allem auf unterschiedliche Haushalts- bzw. Wohnungsgrößen zurückzuführen ist. So leben in kleinen Gemeinden im Schnitt 2,41 Personen in rund 120 Quadratmeter großen Wohnungen bzw. Häusern, in Wien hingegen sind es durchschnittlich 1,95 Personen auf rund 74 Quadratmetern.

Unterschiede bestätigen Geschlechter-Klischees

Auf der anderen Seite sind die Ausgaben in den Städten für „Freizeit, Sport und Hobby“ größer. Ebenfalls deutlich höhere Aufwendungen werden für Unterhaltungselektronik getätigt. Wenig überraschende Ergebnisse bringt eine weitere Statistik Austria-Erhebung, nämlich dass mit zunehmender Anzahl der Personen im Haushalt die Ausgaben steigen, während die (gewichteten) Pro-Kopf-Ausgaben sinken. Große Haushalte mit fünf oder mehr Personen geben pro Kopf um 22 Prozent weniger aus als Einpersonenhaushalte.

Ein Vergleich der Ausgabenstruktur männlicher und weiblicher Einpersonenhaushalte bestätigt traditionelle Geschlechterklischees: Alleinlebende Männer verwenden mehr Geld für Restaurant- oder Kaffeehausbesuche (83 Prozent) und mehr als doppelt so viel für Unterhaltungselektronik und EDV (124 Prozent), die Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen (105 Prozent) sowie alkoholische Getränke und Tabakwaren (102 Prozent) als alleinlebende Frauen.

Im Vergleich dazu wenden Frauen in Einpersonenhaushalten deutlich mehr für Körper- und Schönheitspflege (182 Prozent), Gesundheit (54 Prozent), Sport- und Freizeitartikel (48 Prozent) sowie Bekleidung (43 Prozent) als Männer auf.

