WWF: Schlechtes Zeugnis für Österreich

Der neue Living Planet Report des World Wild Life Fund (WWF) hat ein düsteres Bild gezeichnet: Die Bestände zahlreicher Wirbeltierarten schrumpfen drastisch. Österreich wird ein zu großer ökologischer Fußabdruck konstatiert.

Der Report war international am Donnerstag präsentiert worden - mehr dazu in Zahl der Wirbeltiere sinkt „beispiellos“ .

Am Freitag präsentierte die Umweltorganisation bei einer Pressekonferenz in Wien die österreichischen Aspekte der Untersuchung. Während es weltweit Zahlen über die Wildtierpopulationen gibt, klafft hier in Österreich ein schwarzes Loch, bedauerte Thomas Wrbka, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des WWF.

Und die wenigen vorhandenen Daten zeichnen kein erfreuliches Bild: Während EU-weit nicht ganz ein Fünftel der geschützten Arten in einem schlechten Zustand ist, wären das hierzulande 35 Prozent.

Seeadler erholt sich

Laut einer Bird Life Studie nehmen auch die Bestände der Vögel dramatisch ab, trotz einer leichten Erholung im Vorjahr. Positives gibt es vom Seeadler zu berichten, dessen Brutpaare seit 2000 im Steigen begriffen sind. Dies sei vor allem auf Nationalparks zurückzuführen. „Man sieht, Investitionen zahlen sich aus“, meinte Wrbka.

Zu viel Ressourcenverbrauch

Hauptverantwortlich für die negativen Entwicklungen sei der zu große ökologische Fußabdruck, die verfügbare Biokapazität wird dabei überschritten. Während dafür global 1,7 Hektar pro Mensch zur Verfügung stünden, verbraucht jeder Österreicher sechs.

Laut WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides wird es nicht ohne einen Paradigmenwechsel gehen, der jeden betrifft. Ihre Forderungen: Eine klare Zielvorgabe der Politik für einen Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl bis 2050, eine Dekarbonisierung der Wirtschaft und nicht zuletzt eine Umstellung der Konsumenten auf den Verzehr von weniger Fleisch. Letzteres würde nicht nur die Umwelt deutlich entlasten, sondern auch den Menschen mehr Gesundheit bringen. „Wir haben keine Zeit zu warten, sondern sollten lieber heute als morgen damit beginnen.“

