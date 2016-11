Zahlen per Handy & Co. verdrängt Bargeld

Immer mehr Menschen bezahlen Rechnungen im Alltag mit Smartphone, Tablet und Co. In Österreich nutzen bereits 73 Prozent digitales Bezahlen, bei den Jungen zwischen 18 und 24 Jahren sind es sogar 85 Prozent, geht aus neuen Zahlen vom Mittwoch hervor.

Innerhalb eines Jahres hat sich die Anzahl der Nutzer von mobilen Geräten für das Bezahlen europaweit laut der Aufstellung der Kreditkartenfirma Visa verdreifacht: 54 Prozent der Befragten verwalten ihr Geld mit mobilen Geräten oder bezahlen mit diesen, zuvor waren es 18 Prozent. Meist geht es um Überweisungen, aber auch die Vor-Ort-Bezahlung via Wearable, Smartwatch und Armband ist auf dem Vormarsch.

„Volle Fahrt aufgenommen“

„Digitales Bezahlen hat in Österreich volle Fahrt aufgenommen: Verbraucher nutzen mittlerweile eine ganze Reihe von neuen Bezahltechnologien“, so Kurt Tojner, Österreich-Chef bei Visa. Die Zunahme der Digital-Payment Nutzer hänge „mit der wachsenden Verbreitung des kontaktlosen Bezahlens“ zusammen. Die Hälfte der befragten Österreicher nutzten heuer kontaktlose Karten, bei den jungen Personen waren es 54 Prozent.

Digital wird hierzulande laut den Zahlen meist Geld an Familie und Freunde überwiesen (38 Prozent), auch teurere Anschaffungen wie Möbel oder Urlaube (36 Prozent) werden gerne mit Handy und Co bezahlt. Ebenso viele Befragte kaufen ihre Öffi-Tickets mit mobilen Geräten, 35 Prozent begleichen ihre Haushaltsrechnungen damit. Musik, Serien und Filme werden von knapp einem Drittel der Verbraucher digital bezahlt, 28 Prozent greifen beim Bezahlen von „Take-away“ Mahlzeiten zum Smartphone, Tablet oder Wearable.

Nur noch wenige zahlen ausschließlich analog

Zeitgleich stieg naturgemäß auch die Anzahl der Mobile Banking-Nutzer: In Europa wickelt erstmals mehr als die Hälfte der Verbraucher ihre Bankgeschäfte mit mobilen Endgeräten ab. In Österreich setzen 57 Prozent der Befragten auf Mobile Banking. Bei den Jüngeren zwischen 18 und 24 Jahren geben 65 Prozent an, ein mobiles Endgerät für Bankgeschäfte zu nutzen, bei den Befragten zwischen 55 und 64 Jahren sind es 45 Prozent.

Laut der Studie hat die Akzeptanz von digitalem Bezahlen generell zugenommen. Im Vorjahr gaben 38 Prozent der Befragten an, noch nie ein mobiles Endgerät zum Bezahlen benutzt zu haben und dies auch nicht vorzuhaben. Heuer ist diese Zahl auf 12 Prozent gesunken. Für die Studie wurden mehr als 36.000 Konsumenten in 19 europäischen Ländern befragt.

