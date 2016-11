Adventmärkte im Überblick

Punsch, regionale Köstlichkeiten und traditionelles Kunsthandwerk - das ist das Rezept, das die Christkindlmärkte in Österreich so beliebt macht. Die ersten öffnen bereits am Wochenende.

Mit 19 Märkten und ungefähr 970 Ständen bringen die Wiener Christkindlmärkte vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt. Bei Chorgesang und Punsch flaniert man durch die Weihnachtsdörfer. Vor allem der Mark auf dem Wiener Rathausplatz wartet mit allerlei Neuerungen auf. Das Auffälligste des neuen Rundum-Konzepts sind Eislaufflächen, die im Park errichtet werden. Neu sind auch eine Märchenwelt, ein historisches Ringelspiel und ein Rentierzug.

ORF.at/Christian Öser

Auch eine Krippe mit lebensgroßen Figuren wird es geben. Bewährtes finden die Besucher hingegen auf dem Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz selbst. Heuer werden an 151 Hütten Waren, Speis und Trank feilgeboten. Es soll viele neue Anbieter mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kunsthandwerk geben - mehr dazu in wien.ORF.at.

Besinnliches in Niederösterreich

In Niederösterreich laden zahlreiche Adventkonzerte Gäste ein, die Vorweihnachtszeit besinnlich zu entdecken. Auch hinter den Toren von Schlössern und Stiften werden eifrig die Vorbereitungen für die vielen Adventmärkte getroffen.

Besonders stimmungsvoll ist eine Schifffahrten durch die winterliche Wachau, verbunden mit dem Besuch des Adventmarkts auf der Burgruine Aggstein. Am 11. November lädt die „MS Dürnstein“ zu einer Schifffahrt mit Adventbrunch in Dürnstein, verbunden mit einem Stopp beim Wachauer Advent im Schloss Dürnstein - mehr dazu in noe.ORF.at.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor in Tirol

In acht Tiroler Städten wird es heuer wieder Weihnachtsmärkte geben. Der erste sperrt in Innsbruck auf. Auch am Achensee, in Hall, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Rattenberg, St. Johann und in Innsbruck wird vorweihnachtliches Flair verbreitet. Die Weihnachtsmärkte sind für die Tiroler Wirtschaft bereits zu einem wichtigen Faktor geworden - mehr dazu in tirol.ORF.at.

ORF.at/Christian Öser

Altes Brauchtum in der Steiermark

Mehr als 60 Adventmärkte sind in der Vorweihnachtszeit in der Steiermark geplant, und es ist für alle etwas dabei. In Graz wird es zwischen 18. November und Heiligem Abend wieder auf engstem Raum auf 14 Adventmärkten rundgehen. Aber auch andernorts setzt man auf altes Brauchtum und Erlebnisadvent. So kann man etwa im Freilichtmuseum in Stübing mit der ganzen Familie in eine beinahe schon versunkene Bauernwelt eintauchen und gemeinsam Strohsterne basteln und auf der Wildalpe auf den Spuren des „Waldbauernbuben“ Peter Rosegger literarisch wandern - mehr dazu in steiermark.ORF.at.