Österreicher bleiben Gründungsmuffel

Die Österreicher haben über das Unternehmertum zwar eine deutlich bessere Meinung als noch vor einem Jahr - eine eigene Firma gründen würde aber nicht einmal jeder Dritte.

In einer Umfrage des Direktvertriebsunternehmens Amway erklärten zwei von drei Befragten, sie hätten eine positive Einstellung zur Selbstständigkeit - vor einem Jahr war es nur knapp mehr als die Hälfte. Die Studie untersuchte auch, ob die Befragten für sich persönlich die Gründung eines eigenen Unternehmens in Betracht ziehen. In Österreich sehen unverändert 29 Prozent diesen Berufsweg als persönliche Option.

Schweizer deutlich gründungsfreudiger

Eine deutlich bessere Meinung über das Unternehmertum haben die Schweizer, von denen 88 Prozent eine positive Einstellung zur Selbstständigkeit haben. Bei den Deutschen sind es 63 Prozent. Global sehen 77 Prozent die Selbstständigkeit positiv (2015: 75 Prozent), europaweit sind es 74 Prozent (2015: 72 Prozent).

Eine Gründung in Betracht ziehen in Deutschland ähnlich wenige wie in Österreich - die Bundesrepublik liegt mit 27 Prozent noch hinter Österreich, die Schweiz mit 45 Prozent voran. Im weltweiten Schnitt sind 43 Prozent offen für die Gründung ihres eigenen Unternehmens, europaweit sind es 39 Prozent.

„Gezielte Förderung des Unternehmergeistes wirkt“

„Die gezielte Förderung des Unternehmergeistes auf mehreren Ebenen wirkt“, meint Norbert Kailer, Vorstand des Instituts für Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung der Johannes Kepler Universität Linz, laut Amway-Aussendung. "So hat die einschlägige Berichterstattung in allen Medien über Start-Ups und Erfolge von Jungunternehmen deutlich zugenommen.

Politische Aussagen zur Bedeutung des Unternehmergeistes und zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen nehmen zu." Nicht zuletzt werde auch die Infrastruktur weiter ausgebaut, insbesondere durch die Förderung von Inkubatoren, studentischen Prä-Inkubatoren und Accelerator-Programmen.

Der „Amway Global Entrepreneurship Report“ (AGER) hinterfragt, wie die Menschen weltweit das Unternehmertum sehen. 2016 wurde er zum siebenten Mal durchgeführt. Unter den 50.861 Befragten weltweit war ein repräsentatives Sample aus 1.000 Österreichern über 15 Jahren. Zu den 45 AGER-Ländern zählen u.a. 25 EU-Staaten, die USA, China und Russland.

Link: