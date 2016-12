Handel über Kauflaune am Feiertag erfreut

Positiv ist für den heimischen Handel die Bilanz über den verkaufsoffenen 8. Dezember. Erstmals hätten die „Käufer gegenüber den Schauern überwogen“. Besonders viel Geschäft wird am kommenden Samstag erwartet.

Donnerstagvormittag sei die Stimmung noch etwas verhalten gewesen, ab Mittag und dem frühen Nachmittag sei „die Kauflust aber in Schwung“ gekommen, so Roman Seeliger von der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKÖ) gegenüber der APA.

Im vergangenen Jahr sei der 8. Dezember auf einen Dienstag gefallen und der an diesem Tag erzielte Umsatz habe etwa 70 Prozent des Umsatzes am ersten Weihnachtssamstag 2015 entsprochen. „Das werden wir heuer überschreiten.“ An diesem verlängerten Wochenende werde der Samstag der umsatzstärkste Tag sein, der morgige Fenstertag werde etwas schwächer ausfallen als der heutige Feiertag, schätzt Seeliger.

Mehr Frequenz in Städten

Generell seien die Geschäfte in den Ballungsräumen am 8. Dezember stärker frequentiert als am Land, wo am Feiertag öfter nicht eingekauft werden. Ob sich das Offenhalten lohne, müsse jeder Händler für sich entscheiden, so Seeliger. „Die Angestellten sind teuer am 8. Dezember, aber zu der sozialpartnerschaftlichen Einigung stehen wir natürlich.“

Im Weihnachtsgeschäft 2015 sei in Österreich im stationären Handel ein Umsatz von 1,53 Mrd. Euro erzielt worden, sagte Seeliger. Mit dem österreichischen Onlinehandel - also ohne Onlinekäufe bei ausländischen Händlern - seien es 1,63 Mrd. Euro gewesen. Von diesen Zahlen ausgehend erwarte man für heuer ein Umsatzplus von einem Prozent „oder etwas mehr“.

Durchmischte Bilanz in Wien

In Wien läuft das heurige Weihnachtsgeschäft laut Rainer Trefelik, Handels-Spartenobmann der Wiener Wirtschaftskammer, "in Anbetracht der Erwartungen ausbaufähig“. Zwar gebe es zum Teil sehr positive Rückmeldungen, das Bild sei aber nicht einheitlich und hätte in vielen Bereichen „Potenzial nach oben“. Jedenfalls sei es zu früh, um definitive Aussagen zu machen - mehr dazu in „Potenzial nach oben“ bei Weihnachtsgeschäft (wien.ORF.at)

Steirischer Handel zufrieden

Im steirischen Handel ist man bisher zufrieden, auch wenn der Onlinehandel immer mehr zur Konkurrenz wird. Laut einer Umfrage des Handelsverbands laufen zwei von drei Österreichern online bereits das eine oder andere Weihnachtsgeschenk ein, gefolgt von Einkaufszentren und an dritter Stelle Einkaufsstraßen - mehr dazu in Handel hofft auf großes Geschäft (steiermark.ORF.at)

Einkaufszentren profitieren in Salzburg

In Salzburg ist die Bilanz des Weihnachtsgeschäfts am Feiertag ebenfalls durchwachsen. Während sich die großen Einkaufszentren zufrieden zeigten, fielen die Umsätze an den Randlagen der Städte laut Johann Höflmaier, Geschäftsführer der Sparte Handel der Wirtschaftskammer, bescheidener aus. Eine temporäre Sperre der Salzburger Innenstadt für Autos am Nachmittag dämpfte auch dort etwas die Nachfrage, am Wochenende wird wieder mehr Frequenz erwartet.