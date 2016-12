Mehr Kleinfirmen von Pleiten betroffen

Die Insolvenzstatistik des Kreditschutzverbandes (KSV 1870) zeigt für das heurige Jahr 1,5 Prozent mehr Firmenpleiten als im Vorjahr. 5.227 Unternehmen sahen im Insolvenzverfahren den einzigen Ausweg. Betroffen sind inzwischen vor allem Kleinunternehmen.

Im Detail stieg die Zahl der der eröffneten Insolvenzen auf 3.162, jene der abgewiesenen Anträge auf Insolvenz auf 2.065. Aus den Detailzahlen lässt sich klar die angespannte Lage für die Klein- und Mittelunternehmer ablesen: Die Anzahl der betroffenen Dienstnehmer sank etwa trotz der Steigerung bei den Insolvenzverfahren im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 18.900.

Insolvenzen werden typicherweise kleiner

Die Insolvenzverbindlichkeiten stiegen zwar um 21 Prozent auf 2,94 Mrd. Euro deutlich an, das aber nur wegen der Fälle Activ Solar und der SLAV AG mit hohen Verbindlichkeiten, so KSV-Insolvenzexperte Hans-Georg Kantner und der neue KSV-Geschäftsführer Ricardo-Jose Vybiral am Dienstag bei der Präsentation der Zahlen in Wien. Die spielten sich zwar im Ausland ab, fallen aber buchhalterisch mit 620 Mio. Euro in die heimische Statistik.

Die Insolvenzen wurden 2016 kleiner, so die Kreditschützer mit Verweis auch auf die Schulden: Ohne die beiden untypischen Pleiteverfahren wäre die Höhe der Gesamtverbindlichkeiten aus allen Pleiten um 4,5 Prozent auf 2,32 Mrd. Euro zurückgegangen. Statistische Ausreißer wie der diesmalige regionale Spitzenwert aus Tirol seien dabei jedoch kein Grund zur Sorge - eher jedoch die Themen „Brexit“, der Handel mit den USA und schließlich sich abzeichnende Zinserhöhungen - mehr dazu in tirol.ORF.at.

