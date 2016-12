Guter Start in heimische Wintersaison

Sowohl bei Nächtigungen als auch bei Ankünften gab es im November ein sattes Plus. 1,91 Millionen Gäste wurden verzeichnet. Nicht überall war der Beginn der Saison allerdings so vielversprechend.

Der Tourismus ist vielversprechend in die Wintersaison 2016/17 gestartet. Im November gab es laut vorläufigen Erhebungen der Statistik Austria 4,64 Millionen Gästenächtigungen - ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Rekord-November 2015. Zu verdanken war das heuer sowohl inländischen als auch ausländischen Winterurlaubern.

Mehr Briten und Tschechen

Die Zahl der Nächtigungen ausländischer Gäste stieg um 2,6 Prozent auf 2,58 Millionen. Große Zuwächse waren bei den Briten (+15 Prozent) und den Tschechen (+10 Prozent) zu verzeichnen. Deutsche Gäste - sie sind mit Abstand die wichtigste ausländische Gruppe - übernachteten hingegen weniger oft in Österreich (-3,5 Prozent), ebenso wie Schweizer und Liechtensteiner (-1,8 Prozent) und Italiener (-1,9 Prozent). Die Inländerübernachtungen stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent auf 2,06 Millionen.

Jänner und Februar ausschlaggebend

Erneut boomten im November gewerbliche Ferienwohnungen (+8,1 Prozent). Die Gästezahl erreichte im November mit 1,91 Millionen ebenfalls einen neuen Höchstwert (+2,7 Prozent).

Für die Entwicklung der gesamten Wintersaison sind der Jänner und der Februar entscheidend. In diese beiden Monate fallen fast 50 Prozent der Winternächtigungen.

Verhaltener Start in Tirol

Die Anstiege sind allerdings nicht überall in Österreich gleich. In Tirol war der Beginn der Saison eher verhalten. Bei den Nächtigungen gab es einen Rückgang - mehr dazu in tirol.ORF.at.

Link: