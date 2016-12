Schnee: Freude in NÖ, Bangen in Vorarlberg

Während in manchen Skigebieten Österreichs Neuschnee gefallen ist, bleibt er in anderen noch immer aus. Dann macht sich der Schneemangel auch in der Nachfrage bemerkbar.

Niederösterreichs Tourismusbranche kann sich freuen: Bis zu einen Meter Neuschnee ist angesagt. Bis zu 80 Zentimeter wurde bereits am Mittwoch in den höheren Lagen am Hochkar gemessen. 50 Zentimeter meldeten Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs), Mönichkirchen (Bezirk Neunkirchen) oder Annaberg (Bezirk Lilienfeld). Auch die kleinen Skigebiete wie Jauerling und Kirchbach im Waldviertel sowie Königsberg im Mostviertel sind in die Saison gestartet.

Lawinengefahr steigt

Aufgrund der milden Temperaturen der letzten Tage liegt der Neuschnee allerdings meist lose auf dem Untergrund auf. Die Lawinengefahr kann sich so schnell verschärfen, der Lawinenwarndienst in Niederösterreich ist bereits gestartet - mehr dazu in noe.ORF.at.

Der Neuschnee hat auch die Nachfrage nach freien Hotelzimmern in Niederösterreich stark ansteigen lassen. Die Buchungslage in den Skiregionen im Mostviertel und in den Wiener Alpen sei „gut bis sehr gut“, so die NÖ-Werbung - mehr dazu in noe.ORF.at.

Vorarlberg wartet

Ganz anders die Situation im Westen: Die Wintersportorte in Vorarlberg warten immer noch auf den Schnee. Nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird sich die Wetterlage in den nächsten Tagen aber nicht wesentlich ändern. Der diesjährige Winter ist für Hoteliers und Liftbetreiber bisher schon enttäuschend verlaufen: Die Auslastung der Betriebe liege im Schnitt der vergangenen Jahre und sei recht gut, sagt Christian Schützinger von Vorarlberg Tourismus. Der Schneemangel mache sich in der Nachfrage aber sehr wohl bemerkbar - merh dazu in vorarlberg.ORF.at.

Auch in Kärnten sucht man den Schnee abseits der beschneiten Pisten fast überall vergebens. Viele Tourengeher verlagern ihr Hobby daher auf die präparierten Pisten. Das allerdings ist in den meisten Kärntner Skigebieten nicht erlaubt - mehr dazu in kaernten.ORF.at.

