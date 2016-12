Autobahn-Verkehr hat deutlich zugenommen

Der Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen hat heuer deutlich zugenommen. Insgesamt stieg die Fahrleistung im höherrangigen Verkehr um 2,9 Prozent. Ein dickes Plus gibt es beim Schwerverkehr, wie die Autobahnholding ASFINAG mitteilte.

Ein Plus von 2,7 Prozent gibt es laut ASFINAG bei Pkws, der Schwerverkehr stieg um 4,8 Prozent an. Am stärksten war der Zuwachs auf der Südstrecke (A2, S6, S35, S36) mit einem Plus von 3,8 Prozent, wobei es bei den Autos einen Anstieg von 3,6 und bei den Lkw von 5,6 Prozent gab.

Den geringsten Zuwachs verzeichnete die Brennerstrecke mit 1,2 Prozent (Pkw 0,7 und Lkw 3,9 Prozent). Ein Sonderfall war der Arlberg-Korridor, der nach Ende der Sperre des Arlberg-Tunnels heuer ein Plus von 6,3 Prozent verzeichnete.

Die größten Vorhaben

Zu den wesentlichen Bauvorhaben 2017 gehören der Weiterbau der A5 in Richtung Grenze und die Errichtung des Abschnittes West bei der Fürstenfelder Schnellstraße S7. Im Fokus der Sanierung steht die Südosttagende (A23). Auf der Pyhrn Autobahn (A9) wird der zweiröhrige Tunnelausbau weiter vorangetrieben. Minimale Änderungen gibt es 2017 bei der Vignette: Sie verteuert sich um die Inflationsrate von 0,8 Prozent. Die Lkw-Maut wiederum legt mehr Wert auf den Schadstoffausstoß.

Mauteinnahmen etwas gestiegen

Die staatliche ASFINAG geht heuer von Mauterlösen leicht über dem Vorjahresniveau von 1,9 Mrd. Euro aus, wovon 469 Mio. Euro aus der Vignette kommen. Der Schuldenstand der staatlichen ASFINAG soll heuer leicht auf 11,5 Mrd. Euro sinken. Man geht heuer von Mauterlösen leicht über dem Vorjahresniveau von 1,9 Mrd. Euro aus, wovon 469 Mio. Euro aus der Vignette kommen.

2017 will die ASFINAG 1,2 Mrd. Euro investieren, davon gehen 530 Mio. Euro in den Neubau. Die ASFINAG ist aus dem Staatshaushalt ausgegliedert und finanziert den Ausbau und die Erhaltung der Autobahnen sowie Schnellstraßen fast ausschließlich aus den Mauteinnahmen. Zusätzlich zur Maut bekommt die ASFINAG auch noch 80 Prozent der Strafen, die von der Polizei im hochrangigen Straßennetz eingehoben wird. Heuer werden das 73,5 Mio. Euro sein, nach 64,2 Mio. Euro ein Jahr zuvor.

Lkw-Maut mit Zuschlag

Im kommenden Jahr wird die Lkw-Maut zudem ein wenig „grüner“. Wurde bisher schon neben der Achszahl auch die Emissionsklasse berücksichtigt, sollen künftig auch die externen Kosten wie Lärmbelastung und Luftverschmutzung einberechnet werden.

Link: