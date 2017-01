2016 deutlich mehr Neuwagen verkauft

Im Jahr 2016 sind in Österreich 329.604 Pkws neu zugelassen worden - das ist ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber 2015. Besonders gefragt war die Mittelklasse mit zwei Liter Hubraum, etwa 100 PS und Dieselmotor.

Die Beliebtheit von Dieselautos bleibt trotz der Diskussion über die Schädlichkeit der Dieselabgabe ungebrochen. Der Anstieg bei den Diesel-Pkws betrug laut Statistik Austria fünf Prozent, ihr Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen liegt bei 57,3 Prozent. Bei den Benzinern betrug die Zunahme 7,3 Prozent, ihr Anteil 40,0 Prozent.

Grafik: ORF.at; Quelle: APA/Statistik Austria

Der Anteil alternativ betriebener Pkws - z. B. Elektro-, Erdgas- oder Hybridautos - ist zwar um die Hälfte gestiegen, ihre absolute Anzahl mit 9.028 Stück (Anteil: 2,7 Prozent) allerdings nach wie vor sehr gering. Mit höheren Förderungen wäre der Umstieg auf E-Autos schneller möglich, sagte der Österreich-Manager von E-Auto-Pionier Tesla, Daniel Hammerl. Die größte Herausforderung der E-Mobilität bleibt weiterhin die Ladeinfrastruktur - mehr dazu in Tesla: Umstieg auf E-Autos schneller möglich (wien.ORF.at).

Trend zu leistungsstärkeren Autos

Der Trend zu leistungsstärkeren Autos hat auch im vergangenen Jahr angehalten - zwei Drittel aller neu zugelassenen Pkws hatten 105 PS oder mehr. Die Zunahme bei diesen PS-stärkeren Autos betrug 15,9 Prozent. Mehr als die Hälfte der Pkw-Zulassungen entfiel auf die Klasse von 144 bis 170 PS.

VW bleibt Marktführer

Im Markenvergleich war Volkswagen (VW, plus 5,9 Prozent) auch im vergangenen Jahr wieder Marktführer mit einem Anteil von 17,2 Prozent. Opel konnte mit plus 3,1 Prozent und einem Anteil von 6,8 Prozent Platz zwei verteidigen. Neuzulassungen von Pkws der Marken Audi (plus 14,7 Prozent), Ford (plus 11,6 Prozent), BMW (plus 15,9 Prozent), Renault (plus 16 Prozent), Mercedes (plus 21,2 Prozent) und Seat (plus 14,6 Prozent) nahmen zu, während Skoda (minus 0,4 Prozent) und Hyundai (minus 20,1 Prozent) Rückgänge meldeten.

Grafik: ORF.at; Quelle: APA/Statistik Austria

Insgesamt wurden im Vorjahr 430.648 Kraftfahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen, das waren um 7,4 Prozent mehr als 2015. Der Kfz-Bestand erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 6,65 Millionen Fahrzeuge, davon waren 4,82 Millionen (72,5 Prozent) Pkws (plus 1,5 Prozent).

Eine Million Gebrauchte

Im Jahr 2016 wurden auch 1.029.795 gebrauchte Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelassen, um 2,9 Prozent mehr als im Jahr 2015. Die Zahl der Pkw-Gebrauchtzulassungen lag mit 841.310 Stück um 3,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Einen deutlichen Rückgang gab es neuerlich bei den Pkw-Tageszulassungen, nämlich um 14,3 Prozent auf 20.687 Stück.

Grafik: ORF.at; Quelle: APA/Statistik Austria

Neuer Zulassungsrekord bei Lkws

Die Lkw-Neuzulassungen sind 2016 um 9,9 Prozent gestiegen und haben mit 39.958 Stück einen neuen Höchstwert erreicht. Bei den Zweirädern gab es erstmals seit 2008 eine Zunahme der Neuzulassungen um 12,5 Prozent auf 43.621 Stück, wobei es aber bei den Motorfahrrädern praktisch keine Veränderung gab.

