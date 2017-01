Heer investiert 200 Mio. Euro in Ausrüstung

Das Bundesheer will heuer rund 200 Mio. Euro in Ausrüstung und Gerät investieren. So sollen 40 Allschutztransportfahrzeuge Dingo um insgesamt 51 Mio. Euro beschafft werden, auf der Einkaufsliste stehen zudem 34 Mannschaftstransportpanzer Pandur.

Die neuen Pandur-Radpanzer werden insgesamt 105 Mio. Euro kosten. Gefertigt werden sie in Wien, Auftragnehmer sind die General Dynamics European Land Systems-Steyr GmbH (GDELS-Steyr) und die Advanced Information Technology GmbH (ESLAIT). „Der hohe Anteil an österreichischer Wertschöpfung kommt den Arbeitnehmern und der heimischen Wirtschaft zugute“, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), „damit werden der Standort in Simmering und Arbeitsplätze gesichert“.

Geld für Ausrüstung der Soldaten

Geld wird auch in die persönliche Ausrüstung der Soldaten gesteckt. Diese soll modernisiert beziehungsweise ergänzt werden. Dabei geht es um Kampfhelme, Headsets, Schutzbrillen, Gehörschutz und Schutzwesten.

Zudem bekommen die geschützten Mehrzweckfahrzeuge Husar 22 Beobachtungs- und Aufklärungsausstattungen um 34,3 Mio. Euro. Erneuert werden zudem die Avionik der Black-Hawk-Hubschrauber um 21,7 Mio. Euro sowie der Selbstschutz und die Nachtflugfähigkeit der Transportmaschinen C-130 Hercules um 8,2 Mio. Euro.

Doskozil: „Investitionsrückstau aufholen“

„Angesichts der Sparkurse der vergangenen Jahre sind wir gefordert, einen Investitionsrückstau aufzuholen und das Bundesheer zu modernisieren“, sagte Doskozil. Es handle sich um „Investitionen in die Sicherheit“.

Schon im Jahr 2016 gekauft oder zumindest bestellt wurden zum Beispiel neue Geländefahrzeuge Hägglund, elektronische Waffenstationen für Dingo und Pandur sowie geschützte Mehrzweckfahrzeuge Husar, außerdem wurde das Midlife-Update für die Transporthubschrauber Agusta Bell 212 abgeschlossen.

Kern besucht Regierungsbunker

Zum ersten Mal seit 30 Jahren nahm ein Bundeskanzler die Regierungsbunker in Salzburg am Montag offiziell in Augenschein. Christian Kern (SPÖ) befand vor allem, die kahlen Räume brauchten Dekoration: „Hamma da einen Kaktus oder irgendwas?“ - mehr dazu in Kern vermisst Kaktus (oesterreich.ORF.at).

