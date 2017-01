ÖBB erzielen Fahrgastrekord

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Vorjahr einen neuen Fahrgastrekord erzielt - mit vier Millionen Fahrgästen mehr als im Jahr 2015. Das sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Donnerstag.

Der Zuwachs sei sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr erfolgt, so Matthä, der von einem „sehr gutes Ergebnis“ sprach. Auch der Güterverkehr sei „deutlich positiv“. Vor der Bilanzpressekonferenz könne er aber keine konkreten Ergebniszahlen nennen.

„Goldene Zeiten im Güterverkehr vorbei“

Im Güterverkehr seien 2016 zwar die transportierten Mengen (Tonnenleistung) gestiegen, aber nicht der Umsatz. „Die Goldenen Zeiten im Güterverkehr sind vorbei. Wir stehen unter einem hohen Margendruck, dem wir mit Ausweitung unseres Geschäfts begegnen müssen“, sagte Matthä. Die ÖBB bieten jedoch mit ihrem Tochterunternehmen, der ungarischen Güterbahn, ein „Drehkreuz Österreich-Ungarn“ an und bauen die Transporte weiter aus.

Internationalisierung geht weiter

Matthä, seit Mitte 2016 an der Spitze der ÖBB, verteidigte die Milliardeninvestitionen der Bahn. In der Infrastruktur habe man die Projekte pünktlich und im Budget abgewickelt. In ganz Österreich gebe es jetzt um die Ballungszentren Schnellbahnsysteme, weil auch die Ballungszentren um die Landeshauptstädte wachsen und immer mehr Pendler den öffentlichen Verkehr nutzen.

Die Internationalisierung im Bahnverkehr werde weiterbetrieben. Für eine Kundenfirma in Oberösterreich fahre man bis nach China. Zwar stehe der Schienengüterverkehr in ganz Europa unter Druck, weil die Grundstoffindustrie abgebaut und Kohlekraftwerke zugesperrt werden, aber dafür steige durch die hohe Arbeitsteiligkeit der Wirtschaft der Containerverkehr sehr stark. Die Bahn sei wichtiger Partner der österreichischen Volkswirtschaft, insbesondere für die Bahnindustrie.

Investitionen in störungsfreie Handytelefonie

Für die „ÖBB der nächsten Generation“ nannte Matthä die Digitalisierung als wichtiges Ausbauziel. Bis Ende 2017 soll störungsfreies Handytelefonieren auf der Weststrecke möglich sein. Aber auch auf anderen Strecken werde investiert und eine Verdichtung der Handy-Masten angestrebt.

Insgesamt fließen 100 Mio. Euro in entsprechende Investitionen, davon kommen 30 Mio. von den ÖBB und 70 Mio. von den Mobilfunkern. Mittlerweile werden 1,5 Millionen Tickets über die ÖBB-App verkauft, ein Viertel des Umsatzes kommt aus digitalen Verkaufskanälen. „Wir stehen erst am Beginn dieser Entwicklung“, sagte Matthä.

Offen für Züge ohne Lokführer

Das autonome Bahnfahren, also Züge ohne Lokführer, sei derzeit noch ein Forschungsfeld. Matthä will sich aber nicht davor verschließen, so könnten im Güterverkehr auf Zubringerstrecken fahrerlose Züge eingesetzt werden. Grundsätzlich solle die Bahn als Dienstleistungsunternehmen im Personenverkehr den Kunden aber jemanden als Ansprechpartner für menschliche Kommunikation anbieten, so Matthä.

Link: