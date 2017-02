Zahl der Pflegegeldbezieher steigt

456.103 Personen sind in Österreich pflegebedürftig. Insgesamt 449.865 bezogen im Jänner Pflegegeld - das ist etwas höher als vor einem Jahr. Bei den übrigen 6.238 ruhte der Bezug aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes.

Wie aus den neuesten Daten des Sozialministeriums hervorgeht, bedeuten die Daten einen Anstieg der Pflegegeldbezieher um 0,5 Prozent im Jahresvergleich. Die Zahl der Pflegebedürftigen (inkl. jener deren Bezug ruhte) stieg um 0,7 Prozent an. Gegenüber dem Vormonat Dezember gab es einen leichten Rückgang der Pflegegeldbezieher um 0,24 Prozent.

Mehr als fünf Prozent pflegebedürftig

Insgesamt waren 5,25 Prozent der Bevölkerung pflegebedürftig, davon 64 Prozent Frauen. Der Anstieg im Jahresvergleich untermauert den Trend der steigenden Zahl der Pflegebedürftigen, der sich seit Februar des Vorjahres - nach einem zwischenzeitlichen leichten Rückgang im Jahr 2015 und Anfang 2016 - abzeichnet. Die Höchstmarke aus dem Jänner 2015 (457.821) wurde bisher aber knapp noch nicht wieder erreicht.

Je ein Viertel auf Stufe 1 und 2

Von den Pflegegeldbeziehern entfielen im Jänner 26 Prozent auf Stufe 1, 24 Prozent auf Stufe 2, 18 Prozent auf Stufe 3, 14 Prozent auf Stufe 4, elf Prozent auf Stufe 5, fünf Prozent auf Stufe 6 und zwei Prozent auf Stufe 7. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Pflegebedarf nach Stunden.

Bezieher seit Einführung des Pflegegelds 1993:

Jänner 1993: 230.344

Jänner 1994: 233.952

Jänner 1995: 242.097

Jänner 1996: 246.013

Jänner 1997: 258.391

Jänner 1998: 257.261

Jänner 1999: 261.221

Jänner 2000: 266.052

Jänner 2001: 271.457

Jänner 2002: 276.411

Jänner 2003: 282.220

Jänner 2004: 283.293

Jänner 2005: 296.210

Jänner 2006: 311.357

Jänner 2007: 322.907

Jänner 2008: 330.184

Jänner 2009: 345.543

Jänner 2010: 355.338

Jänner 2011: 359.521

Jänner 2012: 431.914

Jänner 2013: 432.248

Jänner 2014: 451.461

Jänner 2015: 457.821

Jänner 2016: 452.828

Jänner 2017: 456.103

Bis Jänner 2011 wurden nur Bundespflegegeldbezieher erfasst. Daneben gab es noch bis zu 70.000 Landespflegegeldbezieher pro Jahr. Ab 2012 wurde dies vereinheitlicht. Seit 2014 werden auch all jene Pflegebedürftige mitgezählt, die in Krankenhäusern in Betreuung sind und deren Pflegegeldbezug daher ruht. Außerdem wurde von einer Stichtags- auf eine Monatserhebung umgestellt.

Link: