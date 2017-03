27.465 Fahrräder in einem Jahr gestohlen

Im Vorjahr sind laut einer Zählung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) in Österreich insgesamt 27.465 Fahrräder gestohlen worden. Damit gab es zum zweiten Mal einen leichten Rückgang. Mehr Fahrraddiebstähle gab es aber im Burgenland, in Niederösterreich und in Salzburg.

Die Zahl bedeutet, dass statistisch gesehen jede Stunde drei Fahrräder gestohlen werden. Bei rund 6,4 Millionen Fahrrädern wurde etwa jedes 230. Fahrrad gestohlen, so der VCÖ am Mittwoch in einer Aussendung. „Aneinandergereiht würden die gestohlenen Fahrräder eine Kette bilden, die von der Wiener Innenstadt bis nach Wiener Neustadt reicht“, sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Aufklärungsrate gestiegen

Immerhin nahm aber im Vorjahr zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Fahrraddiebstähle in Österreich ab: Im Jahr 2014 wurden noch 28.274 Fahrräder als gestohlen gemeldet und im Jahr 2015 waren es 28.018. Zum Vergleich: In Berlin nahm die Zahl der Fahrraddiebstähle von 30.758 im Jahr 2014 auf rund 34.400 im Vorjahr zu.

Während in Wien und fünf weiteren Bundesländern weniger Fahrräder gestohlen wurden, gab es im Burgenland (plus 23,5 Prozent), in Niederösterreich (plus 18,7 Prozent) und in Salzburg (plus 13,2 Prozent) einen deutlichen Anstieg bei den Fahrraddiebstählen, beruft sich der VCÖ auf Daten des Innenministeriums. Gestiegen ist im Vorjahr die Aufklärungsrate: Knapp mehr als 2.000 Fahrraddiebstähle wurden geklärt.

Tipps für den Fall des Falles

Der VCÖ rät, das abgestellte Fahrrad immer abzusperren und ein gutes Fahrradschloss zu verwenden. Außerdem spricht sich der Club für mehr Fahrradabstellanlagen bei Freizeiteinrichtungen, Bahnhöfen sowie bei Wohn- und Bürogebäuden aus. Die Rahmennummer des Fahrrads soll immer notiert werden, so kann ein wieder gefundenes Fahrrad leichter an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

Da aber mehr als 90 Prozent der gestohlenen Fahrräder verschwunden bleiben, ist bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern eine Diebstahlsversicherung zu empfehlen.

