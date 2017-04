14.200 verletzte Heimwerker im Vorjahr

14.200 Österreicherinnen und Österreicher haben sich im Vorjahr beim Heimwerken verletzt. Das hängt laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) vom Montag vor allem mit Unachtsamkeit, Fehleinschätzung und Überforderung zusammen.

Dass die Zahl der Blessuren so hoch ist, liegt auch daran, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehrheitlich eine besonders hohe Meinung von sich selbst als Heimwerker haben. Jeder zweite sehe sich als Naturtalent, so das KfV unter Berufung auf eine eigene Erhebung. Demgegenüber gaben zwei von drei Befragten an, sich bereits einmal beim Werken zuhause verletzt zu haben. Knapp neun Prozent davon mussten demnach ambulant, etwas mehr als ein Prozent sogar stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die häufigsten Verletzungsarten

Verletzungen betreffen oft obere Gliedmaßen. 52 Prozent gaben in der Befragung an, sich bereits einmal mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen zu haben. Die KfV-Unfalldaten belegen das ebenso: Die Hälfte aller Verletzungen, die im Vorjahr beim Heimwerken entstanden sind, betrafen Finger oder Hände. Die häufigsten Verletzungsarten sind offene Wunden, Knochenbrüche, Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Prellungen. Aber auch Amputationen sind immer wieder notwendig.

Das KfV machte darauf aufmerksam, dass die Leiter für viele Heimwerker ein besonders großes Risiko darstellt. „Nach wie vor passieren viel zu viele Leiterstürze - und das, obwohl diese so leicht vermeidbar wären. Wir können hier nicht oft genug dazu mahnen, vor Beginn der Arbeiten die Standfestigkeit der Leiter zu kontrollieren und die Leiter nur mit festem Schuhwerk zu verwenden“, empfahl KfV-Experte Christian Kräutler.

Risikobewusstsein nicht optimal ausgeprägt

Die Befragten - egal, ob männlich oder weiblich - waren sich übrigens einig, dass Männer die besseren Heimwerker sind. Als Gründe dafür gaben sie am häufigsten an, dass Männer größere Kraft ,höheres Interesse und bessere technische Fähigkeiten besitzen sowie sich meist früher mit dem Thema, oft bereits als Kinder, beschäftigt haben.

Das Risikobewusstsein ist allerdings noch nicht optimal ausgeprägt. Nur zwei Drittel der Befragten gaben an, bewusst auf Sicherheit beim Heimwerken zu achten. Jeder Zwanzigste sagte sogar, sich überhaupt keine Gedanken um die Sicherheit zu machen.

