Frost: Aufatmen und weiter zittern

Nach dem Frost ist vor dem Frost: In Niederösterreich war nach der vorerst kältesten Nacht aufatmen angesagt. In anderen Teilen Österreichs machen sich aber vor allem die Obstbauern weiterhin Sorgen um ihre Bäume.

Nicht so schlimm wie befürchtet sind die Wein- und Obstbauern in Niederösterreich in der Nacht auf Freitag vom angekündigten Kälteeinbruch erwischt worden. Allerdings wurde landesweit gegen den Frost geräuchert. Vor allem in der Wachau wurden die vorbereiteten Strohballen in der Nacht auf Freitag entzündet, um durch den Rauch eine Schutzschicht für die Weinkulturen zu erzeugen.

„Die Winzerfamilien in dem Gebiet haben sich gut vorbereitet“, sagte Friedrich Rixinger, Weinhauer aus Gut am Steg (Bezirk Krems). „Wir haben etwa 1.500 Räucherstellen in den Weingärten angelegt und haben auch Paraffinfackeln zum Räuchern eingesetzt“, sagte Rixinger - mehr dazu in noe.ORF.at.

Sorge bei Obstbauern im Burgenland

Auch im Burgenland gingen die Weinbauern mit Rauch gegen mögliche Forstschäden vor. In den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing brannten die Winzer in der Nacht Strohballen ab. Gerade jetzt seien die jungen Knospen besonders gefährdet, sagte Winzer Sepp Bayer aus Donnerskirchen. Mit dem Räuchern wolle man die Zeit von den Minusgraden bis zu den Plusgraden verlängern - mehr dazu in burgenland.ORF.at.

Noch nicht Aufatmen wollten die Obstbauern im Burgenland. Der Schneefall selbst und der Wind hätten momentan noch nicht den großen Schaden angerichtet, sagte der Präsident des burgenländischen Obstbauverbandes, Johann Plemenschits. Doch die vorhergesagten „Strahlungsnächte“ würden den Obstbauern große Sorgen bereiten. In klaren Nächten ohne Bewölkung kühlt die Luft besonders stark ab. Es könne zu schweren Frostschäden bis hin zu Totalausfällen kommen, so Plemenschits - mehr dazu in burgenland.ORF.at.

Hoffen in der Steiermark

In der Steiermark ist noch offen, wie erfolgreich die Obst- und Weinbauern gegen den Frost gekämpft haben. Mit Feuer, Rauch und auch Noppenfolie wurde versucht, die jungen Triebe zu schützen. Doch die Temperaturen sanken über die Nacht zum Teil auf minus vier Grad - und das könnte zu kalt gewesen sei - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

ASFINAG wehrt sich gegen Vorwürfe

Zumindest für die Autofahrer scheinen Behinderungen durch Wetterkapriolen vorerst vorbei zu sein. Nach dem schneebedingten Verkehrschaos übten viele Lenker heftige Kritik an der ASFINAG. Die Straßenverwaltung habe ihrer Ansicht nach zu spät reagiert. Die ASFINAG wies das entschieden zurück. „Wir waren sehr gut vorbereitet auf diese Schneefälle“, sagte Georg Steyrer, Regionalleiter der ASFINAG, im Gespräch mit noe.ORF.at.

Eigentlich wäre man zum Zeitpunkt des plötzlichen Wintereinbruchs bereits auf Sommerdienst eingestellt gewesen. Statt Straßen zu streuen, verrichtet die ASFINAG zu dieser Jahreszeit etwa Mäharbeiten. „Unsere Wetterprognosesysteme haben schon seit etlichen Tagen diese Schneefälle vorausgesagt. Wir haben dementsprechend unsere Fahrzeuge wieder auf Winterbetrieb umgerüstet“, sagte Steyrer - mehr dazu in noe.ORF.at.