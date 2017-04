Speeddating und Co.: Jobsuche als Event

Wo Fachkräftemangel herrscht, müssen sich Arbeitgeber etwas einfallen lassen. In Salzburg laden Unternehmer Jobaspiranten zur „Langen Nacht“ samt Shuttleservice. In Kärnten gibt es Speeddating für potenzielle Mitarbeiter.

Viel wurde Anfang des Jahres geredet über einen Fachkräftemangel im Tourismus. Köche und Kellner wurden laut Branche händeringend gesucht, gleichzeitig waren laut Arbeitsmarktservice (AMS) im Jänner im Tourismus arbeitslos gemeldet. Für die Fachkräfteverordnung 2017 nahm das Sozialministerium Koch und Kellner nicht in die Liste der Mängelberufe auf.

Schnelles Kennenlernen

Damit Jobsuchende und -anbieter einander unkomplizierter finden, gibt es inzwischen neue Methoden. Am Mittwoch findet etwa in Kärnten wieder eine Jobbörse für Tourismusmitarbeiter nach dem Speeddating-Prinzip statt. Mehr als 1.600 Stellen sind in den Kärntner Betrieben noch offen. Es gebe auch mehr offene Lehrstellen als Bewerber, so Peter Wedenig vom AMS, das die Veranstaltung mit zusammen mit der Wirtschaftskammer abhält. Mehr als 60 Unternehmen sind in der Messehalle Klagenfurt mit dabei - mehr dazu in Per Speed-Dating zum neuen Tourismusjob.

Shuttle, Clubbing, gratis Drinks

In Salzburg wird zuvor, schon am Dienstag Abend, der Fachkräftemangel in anderen Branchen auf originelle Weise bekämpft. Vor allem Schüler und Studierende sollen bei der „Langen Nacht der Arbeitgeber“ auf mögliche interessante Jobs aufmerksam gemacht werden. Hier geht es vor allem um Technikerberufe. 20 Unternehmen nehmen an der Veranstaltung im Salzburger Kongresshaus teil. Ihr Ziel ist es junge Talente anzuwerben, denn landesweit sind derzeit mehr als 520 Technikerstellen zu besetzen.

„Nach dem Kick Off im Kongresshaus, bei der du dich bereits vorab über verschiedenste Unternehmen informieren kannst, wirst du mit einem Busshuttle zu den Betrieben geshuttlt, die dich am meisten interessieren!“, heißt es in der Facebook-Annonce. Danach gebe es noch ein Clubbing mit gratis Drinks und Snacks.

