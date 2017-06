Pfingstwochenende bringt Staus

Das verlängerte Pfingstwochenende ist traditionell eines der verkehrsreichsten Wochenenden. Kurzurlaube, Tagesausflüge und Pfingstferien lassen wieder längere Verzögerungen in Richtung Süden nach Italien und Kroatien erwarten.

Die erste Reisewelle wird ab dem frühen Nachmittag am Freitag vor allem die Stadtausfahrten der Ballungszentren betreffen. Spitzenreiter wird wieder einmal Wien sein. Aber auch rund um Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck müssen die Autofahrer bis in die Abendstunden erhebliche Verzögerungen einplanen.

Reisewelle Richtung Süden

Bedingt durch den Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg wird die zweite Reiesewelle ab den Morgenstunden am Samstag über die Transitrouten im Westen rollen. Staus sind vor der Mautstelle Schönberg, auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und vor den Tunnelportalen des Katschberg- und Tauerntunnels zu erwarten. Verzögerungen bis in den Nachmittag hinein müssen Autofahrer auch vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen auf der Fernpassstraße (B179) einplanen.

Die längsten Wartezeiten wird es aber erneut am Grenzübergang Walserberg geben. Da die Grenzkontrollen vorläufig noch kein Ende finden, wird es bei der Einreise ins benachbarte Deutschland zu stundenlangen Stehzeiten kommen. Diese werden die Verkehrsteilnehmer das komplette Wochenende begleiten und auf die Geduldsprobe stellen. In Südtirol wird es auf der Brennerautobahn vor der Mautstelle in Sterzing zu Verzögerungen kommen.

Staupunkte im Pfingstreiseverkehr

Westautobahn (A1): Baustellenbereich bei Pöchlarn, Großraum Salzburg und Grenzstelle Walserberg

Südautobahn (A2): Baustelle Wiener Neustadt

Ostautobahn (A4): Grenzstelle Nickelsdorf, Baustellenbereich Schwechat und Gegenverkehrsbereich Mönchhof-Nickelsdorf

Innkreisautobahn (A8): Grenzstelle Suben

Pyhrnautobahn (A9): Bereich Tunnelkette Klaus, Selzthaltunnel, Baustellenbereich Treglwang und Grenzstelle Spielfeld

Tauernautobahn (A10): Großraum Salzburg und Mautstelle St. Michael

Karawankenautobahn (A11): Vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12): Grenzstelle Kufstein

Brennerautobahn (A13): Vor der Mautstelle Schönberg

Arlberg Schnellstraße (S16): Bei den Ausfahrten vor dem gesperrten Arlbergtunnel

Zillertal Straße (B169): Zwischen Strass und Mayrhofen

Fernpassstraße (B179): Zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Brennerstraße (B182): Zwischen Brennerpass und Matrei

Ennstal Straße (B320): Zwischen Liezen und Wörschach

Mit starkem Rückreiseverkehr muss dann am Pfingstmontag ab den Mittagsstunden gerechnet werden. An der österreichischen Grenze ist vor Nickelsdorf, Spielfeld und dem Karawankentunnel mit Wartezeit zu rechnen, Richtung Deutschland bei Kufstein, am Walserberg und bei Suben. Gespannt ist man beim Club aber auch auf die Situation an der Schengen-Außengrenze zwischen Kroatien und Slowenien.

Silvretta-Hochalpenstraße befahrbar

Die Silvretta-Hochalpenstraße zwischen Partenen im Montafon und Galtür in Vorarlberg wird am Freitag nach achtmonatiger Wintersperre wieder für den Verkehr geöffnet, teilt Eigentümer Illwerke/VKW mit - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at.

