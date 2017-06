Unwetter: Feuerwehren im Dauereinsatz

Nach einem Hitzerekord zu Beginn der Woche haben Donnerstagabend Unwetter in einigen Bundesländern für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Südbahnstrecke in Kärnten bleibt deshalb vorerst gesperrt.

Starker Regen und Hagel haben am Donnerstagabend die Feuerwehren in Kärnten auf Trab gehalten. Wie Hermann Maier von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf APA-Anfrage sagte, gab es vom späten Nachmittag bis Mitternacht rund 180 Einsätze. Im Bezirk St. Veit wurde die Südbahnstrecke unterbrochen, sie ist voraussichtlich bis Freitagabend, 18.00 Uhr, gesperrt.

Einsätze hat es fast im gesamten Bundesland gegeben, sagte Maier: „Vor allem die Bezirke St. Veit und Klagenfurt-Land waren betroffen.“ Für die Feuerwehren galt es, Überflutungen und Muren zu beseitigen, Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume zur Seite zu räumen. Besonders schlimm hat es die Gemeinde St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit erwischt: Dort waren Freitagfrüh immer noch Bundes- und Landesstraßen abschnittsweise unpassierbar. Mehrere Feuerwehren rückten am Freitagvormittag für Aufräumarbeiten wieder zum Dienst ein - mehr dazu in kaernten.ORF.at

Fernpassstraße wegen Murenabgangs gesperrt

In Tirol musste die B179, die Fernpassstraße, am Donnerstagnachmittag wegen eines Murenabgangs gesperrt werden. Gesteinsbrocken schlugen sogar Löcher in die Fahrbahn. Am späten Donnerstagabend konnte wieder eine Fahrspur freigegeben werden - mehr dazu in tirol.ORF.at

Auch in Salzburg sorgten Unwetter am Donnerstag für Schäden und Behinderungen im Verkehr. Über dem Oberpinzgau sind am Abend heftige Hagelunwetter niedergegangen. Beonders betroffen waren die Orsteile Rosental, Rossberg und Marktberg in der Gemeinde Neukirchen. Auch die Gerlosstraße wurde überflutet und war zeitweise nicht befahrbar - mehr dazu in salzburg.ORF.at

Besserung am Wochenende

Am Freitag können im Bergland und im Süden wieder einige Regenschauer und Gewitter entstehen - im Tagesverlauf werden sie häufiger und speziell am Nachmittag können einzelne auch heftig ausfallen. Am Samstag gibt es dann in ganz Österreich wieder Sonne und es wird sehr warm oder heiß. Einzelne Regenschauer kann es trotzdem im Bergland und im Süden geben. Das restliche Pfingstwochenende verläuft wechselhaft und es wird deutlich kühler als zuletzt.

Link: