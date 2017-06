Vier von zehn Migranten leben in Wien

Österreichweit haben laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zu Jahresbeginn 2016 rund 1,6 Millionen im Ausland geborene Menschen gelebt. Gemessen an der Gesamtzahl lebten mit fast 40 Prozent die meisten in Wien.

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) veröffentlichte zum fünften Mal die Statistikbroschüre zum Bundesländervergleich. 39,8 Prozent aller Migranten in Österreich lebten in Wien (634.900 Personen), rund 13 Prozent in Oberösterreich (211.500) bzw. Niederösterreich (200.700). Die wenigsten waren es mit zwei Prozent im Burgenland. Die am stärksten vertretenen Geburtsländer waren Deutschland, Bosnien und Herzegowina sowie die Türkei.

Bezogen auf die jeweilige Gesamtbevölkerung eines Bundeslandes war mit 34,5 Prozent der Anteil der im Ausland geborenn Bevölkerung ebenfalls in Wien am höchsten. Hier folgten allerdings die Bundesländer Vorarlberg mit 19,9 Prozent und Salzburg mit 18,1 Prozent auf den Plätzen zwei und drei.

Kluft am Arbeitsmarkt

In Wien gibt es den Zahlen des ÖIF zufolge auch die höchste Arbeitslosigkeit und das geringste Einkommen. Während die Arbeitslosenquote im Jahr 2015 in Österreich bei Inländern acht Prozent und unter Ausländern rund 14 Prozent betrug, waren in Wien rund elf Prozent der Österreicher und etwas mehr als 19 Prozent der Ausländer ohne Job.

Hinsichtlich des Einkommens standen ausländischen Staatsangehörigen 2014 nur 79 Prozent des durchschnittlichen Einkommens von Österreichern zur Verfügung. Besonders weit auseinander ging die Gehaltsschere in Wien, wo Ausländer mit rund 18.300 Euro im Schnitt um 6.800 Euro weniger verdienten als Österreicher. Den geringsten Gehaltsunterschied verzeichnete erneut Vorarlberg mit 2.800 Euro.

Schüler: Umgangssprache bei Fünftel nicht deutsch

Etwas mehr als jeder Fünfte aller rund 1,13 Millionen Schüler in Österreich hatte im Schuljahr 2014/15 eine andere Umgangssprache als Deutsch. Im Pflichtschulbereich war der Anteil mit nichtdeutscher Umgangssprache besonders hoch, wobei auch hier die Bundeshauptstadt stärker betroffen ist.

Während etwa knapp sechs Prozent aller Kärntner eine nichtdeutsche Umgangssprache haben, sind es an Wiener Hauptschulen knapp drei Viertel aller Schüler. An Neuen Mittelschulen sind in Wien mehr als zwei Drittel der Schüler nicht deutschsprachig, in Vorarlberg und Salzburg ist es mit 32 Prozent rund ein Drittel.

43 Prozent aus EU und EWR-Staaten und Schweiz

Im Jahr 2015 verzeichnete Österreich insgesamt 214.400 Zuzüge aus dem Ausland, rund 101.300 Personen wanderten ab: Daraus ergab sich für 2015 eine Nettozuwanderung von rund 113.000 Personen. Die meisten Zuzüge verzeichnete die Wien mit rund 78.000, gefolgt von Oberösterreich mit 29.500 und Niederösterreich mit 29.000. Die wenigsten Zuzüge gab es ins Burgenland mit 4.500, nach Vorarlberg mit 8.600 und nach Kärnten mit 10.800.

Knapp 43 Prozent der Zugezogenen nach Österreich stammten aus anderen EU- und EWR-Staaten sowie der Schweiz. Die größte Zuwanderergruppe 2015 aus dem EU-/EWR-Raum stammte aus Rumänien mit 17.500, gefolgt von Deutschland mit 17.000 und Ungarn mit 14.400 Persionen. Aus Drittstaaten wanderten insgesamt rund 107.000 Personen zu, die meisten aus Syrien, insgesamt 22.600, Afghanistan mit 19.500 und dem Irak mit 10.400 Menschen.

