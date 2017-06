Positiver Trend in Unfallstatistik

2017 könnte das Jahr mit den wenigsten Verkehrstoten in Österreich werden. Im ersten Halbjahr gab es einen positiven Trend, die Zahl der tödlichen Unfälle ging im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent zurück.

Starben im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf den heimischen Straßen 181 Personen bis Ende der 25. Kalenderwoche, waren es heuer 171. 2016 gab es mit insgesamt 432 Verkehrstoten im Gesamtjahr die zweitniedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen - nach 430 im Jahr 2014.

Überlebenschancen mit Gurt um Vielfaches höher

„Der positive Trend des ersten Halbjahres wird anhalten“, konstatierte Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Zurückzuführen ist der Rückgang auf weniger getötete Pkw-Lenker. Starben im ersten Halbjahr 2016 noch 63 Fahrer, waren es heuer um neun weniger.

Jene, die bei Unfällen auf der Autobahn getötet werden, „sind fast alle nicht angegurtet oder begingen Suizid“, sagte Thann. Eine höhere Gurtanlegequote würde bis zu 40 weniger Autobahntote im Jahr bedeuten, so der KFV-Direktor. Prinzipiell gilt: „Die Überlebenschance mit Gurt ist achtmal höher als ohne.“

Schutzkleidung für Biker absolut Pflicht

Eine deutliche Zunahme gab es wiederum bei getöteten Motorradfahrern. So stieg die Zahl bei diesen Verkehrsteilnehmern um sechs auf 25, bei den Leichtmotorradfahrern starben um vier mehr als im ersten Halbjahr 2016. Drei Viertel der tödlichen Motorradunfälle waren Alleinunfälle, sagte Thann. „Eines der größten Probleme ist, dass eigene Fahrfehler oder das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer unmittelbare und meist schwere Auswirkungen auf den nicht durch eine Karosserie geschützten Biker haben.“

Außerdem würden vor allem im Sommer viele Biker „bei der Hitze sorglos auf Schutzbekleidung verzichten“. Wichtig für die Unfallprävention sind auch regelmäßige Trainings, „auch lange, nachdem man den Führerschein gemacht hat“, betonte Thann.

Zahl der Fußgängerunfälle bleibt hoch

Konstant hoch ist die Zahl der Fußgängerunfälle. 35 Personen starben in den ersten sechs Monaten 2016, heuer waren es 29. Technik trägt zur starken Reduktion von Unfällen bei, allerdings bleiben bei allem Fortschritt die ungeschützten Verkehrsteilnehmer zurück. Die Technik kümmert sich primär um Fahrzeugentwicklung und zu wenig um die Menschen, meinte Thann.

Hauptunfallursachen sind auch heuer einmal mehr Ablenkung, Vorrangverletzungen und nicht angepasste Geschwindigkeit, wobei letzteres deutlich rückläufig ist. Waren im Vorjahr noch 42 tödliche Unfälle durch Raserei verursacht, waren es heuer bisher 28, ergaben die Analysen des KFV. Verbesserungen in der Analyse erwartet sich das KFV durch das neue Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz, das mit 1. Juli in Kraft tritt. Dadurch sollen Unfallzahlen auch früher verfügbar sein, „und nicht erst mit einem halben Jahr Verspätung“. Es soll künftig auch möglich sein, zielgerichtete Maßnahmen zur Prävention zu treffen und Unfälle „ordentlich zu evaluieren“, so Thann.

