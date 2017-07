Zahlreiche Staus am Wochenende erwartet

Am Freitag starten für die Schülerinnen und Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark die Sommerferien. Auch der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg wird für Verzögerungen sorgen.

Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet ab ungefähr 13.00 Uhr am Freitag mit gesteigertem Verkehrsaufkommen, vor allem auf den Stadtausfahrten von Wien, Linz, Graz und Salzburg. In Wien sorgen zahlreiche Sommerbaustellen für zusätzlichen Stau.

Der Hauptreisetag ist jedoch der Samstag: Hier muss vor allem auf den Nord-Süd-Transitrouten durch Österreich mit Stau gerechnet werden. Zu den wichtigsten Nadelöhren zählt etwa der Karawankentunnel in Kärnten. An der Strecke von Deutschland nach Slowenien sei zur Hauptreisezeit laut Ö3 die Blockabfertigung unvermeidlich. Kilometerlange Staus können die Folge sein.

Mehrere Tunnel auf A9 besonders staugefährdet

In Oberösterreich und der Steiermark zählen die einröhrigen Tunnelabschnitte auf der Pyhrnautobahn (A9) als staugefährdet. Mit der Tunnelkette Klaus, dem Bosrucktunnel und dem Gleinalmtunnel gibt es lange Tunnel, durch die der Reiseverkehr nur einspurig im Gegenverkehr geführt werden kann. Alle drei Tunnel werden auch bei kleinen Pannen oder Unfällen aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt und sind daher potenzielle Staubereiche an Reisetagen.

Die Fernpass-Strecke in Tirol, die vor allem bei Urlaubern aus Deutschland und den Niederlanden populär ist, ist an Samstagen rasch überlastet. Auch sämtliche Autobahnmautstellen, etwa auf der Brennerautobahn, sind laut Ö3 ebenfalls staugefährdet.

Viele Veranstaltungen am Wochenende

Neben dem Reiseverkehr werden auch zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende den Verkehr mitunter deutlich belasten. Ab Freitag macht etwa die Formel 1 in Spielberg (Steiermark) Station. Neben der Möglichkeit, mit dem Auto anzureisen, werden auch Bahnfahrten und Shuttlebusse angeboten. Für Radfahrer gibt es eigene Parkplätze in der Umgebung, von denen bequem und staufrei zur Rennstrecke gefahren werden kann.

Auch einige Etappen der 69. Österreich-Radrundfahrt finden am Wochenende statt. Die Sportlerinnen und Sportler sind am Freitag von Kitzbühel (Tirol) nach Plankenau (Salzburg) unterwegs und am Samstag von Plankenau nach Wels (Oberösterreich). Während die Radfahrer auf den Strecken unterwegs sind, werden Autofahrerinnen und Autofahrer bis zu einer halben Stunde lang angehalten.

Das Electric Love Festival findet ebenfalls dieses Wochenende statt. Schon am Donnerstag startet die Veranstaltung am Salzburgring. Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolgt über die A1 und die L220 sowie über die A10 und die L107. Auch hier muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

