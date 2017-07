Lange Staus im Reiseverkehr

Der starke Reiseverkehr Richtung Süden hat am Samstag für teils lange Staus auf Österreichs Autobahnen gesorgt. Am längsten mussten Autofahrer auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Süden warten.

Bei einem Unfall auf der A10 stießen am Samstag vier Autos aus noch unbekannter Ursache zusammen. Sieben Menschen, darunter auch Kleinkinder wurden verletzt. In der Folge bildetet sich auf der Autobahn ein 20 Kilometer langer Stau - mehr dazu in kaernten.ORF.at.

Zäher Verkehr Salzburg

Zu langen Wartezeiten kam es auf der A10 auch in Salzburg. Auf den 30 Kilometern zwischen dem Knoten Salzburg und Golling kamen Autofahrer nur zäh voran. Vor der Blockabfertigung bei der Einhausung Flachau betrug die Staulänge kurz vor Mittag rund fünf Kilometer. Das entspricht einer Wartezeit von nicht ganz einer Stunde.

Zugleich staute es in Richtung Deutschland: Wegen des stark einsetzenden Rückreiseverkehrs kam hier der Verkehr zwischen Puch-Urstein und dem Walserberg auf rund 13 Kilometern nur langsam voran. Und auch auf der Westautobahn (A1) reichte die Kolonne vor der deutschen Grenzkontrollstelle am Walserberg rund drei Kilometer bis zum Autobahnknoten Salzburg zurück - mehr dazu in salzburg.ORF.at.

Mit einer Entspannung der Situation rechneten die Verkehrsexperten erst gegen Abend. Auch auch am Nachmittag wurden aus Deutschland noch zahlreiche Urlauberautos erwartet.

Link: