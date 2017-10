8.200 Sirenen heulen zur Probe

Samstagmittag wird wieder ein österreichweiter Zivilschutzprobealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr heulen wieder gleichzeitig rund 8.200 Sirenen. Erstmals erfolgt heuer auch ein Test über ein neues App-basiertes Warnsystem.

Der Probealarm dient - wie jedes Jahr - einerseits zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits sollte die Bevölkerung mit den Signalen und deren Bedeutung vertraut gemacht werden. Österreichs flächendeckendes Warn- und Alarmsystem wird vom Innenministerium und den Landesregierungen betrieben.

Derzeit können die Signale über ungefähr 8.235 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Innenministeriums, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

„Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“

Insgesamt stehen bei dem Probealarm vier Signale auf dem Programm: Zunächst heulen für 15 Sekunden alle Sirenen „probeweise“. Dann folgt ein drei Minuten anhaltender Dauerton, der vor einer herannahenden „Gefahrensituation“ warnt. Hier sollte man in einer echten Krisensituation das Radio oder den Fernseher einschalten, um sich über entsprechende Verhaltensmaßnahmen zu informieren.

APA/Zivilschutzverband (ORF.at)

Um 12.30 Uhr wird ein auf- und abschwellender Heulton für eine Minute hörbar sein. Das ist das Alarmsignal und bedeutet, dass eine Gefahr unmittelbar bevorsteht. Im Ernstfall wären hier schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufzusuchen und die über Radio und Fernsehen durchgegebenen Maßnahmen zu befolgen. Um 12.45 Uhr kommt es dann zur Entwarnung. Ein einminütiger Dauerton wird zu hören sein. Entsprechende Zusatzinformationen erfolgen über Hörfunk und Fernsehen.

Erstmals Test über App

Erstmals erfolgt heuer auch eine Testauslösung über das neue App-basierte Bevölkerungswarnsystem „KATWARN Österreich/Austria“, das für Smartphones, aber auch als SMS- und E-Mail-Dienst kostenlos zur Verfügung steht und im Anlassfall gemeinsam mit den Sirenensignalen zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden kann.

Bilanz immer sehr gut

Das Ergebnis der Sirenenprobe wird jeweils über die Bezirks- und Landeswarnzentralen an die Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Innenministeriums weitergeleitet und ausgewertet. Für gewöhnlich fällt es sehr gut aus. Im Vorjahr funktionierten 99,54 Prozent einwandfrei, teilte das Innenministerium mit. Allgemein lagen die Ausfälle in den Bundesländern somit bei 0,46 Prozent, 2015 waren es 0,39 Prozent gewesen. Einen „Ausreißer“ gab es in Oberösterreich, wo es zu einer zweimaligen Ausstrahlung des Signals „Warnung“ kam.

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Österreicherinnen und Österreicher über unsere Alarmsignale Bescheid wissen“, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). „Denn gerade in Zeiten der weltweiten Terrorbedrohung ist das Wissen über die Alarmsignale wichtiger denn je.“

