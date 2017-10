Prächtiges Wetter für den Urnengang

Bei strahlendem Sonnenschein läuft die Stimmabgabe zur Nationalratswahl. Aus praktisch allen Ländern wurde reger Zulauf in die Wahllokale vermeldet.

Um 17.00 Uhr wird über die Zusammensetzung des nächsten Nationalrats entschieden sein. Mit Spannung wird den ersten erwarteten Hochrechnung wenige Minuten nach Wahlschluss entgegengefiebert. Wie viele der 6.401.304 Österreicherinnen und Österreicher, die am Sonntag zur Wahl aufgerufen sind, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, wird sich am Abend weisen.

APA/Barbara Gindl

Für fortgesetzte Spannung könnten die fast 890.000 Briefwahlstimmen sorgen, die aber erst in der Woche nach der Wahl ausgezählt werden: am Montag die der „klassischen“ Briefwähler - und am Donnerstag die Wahlkartenstimmen und noch ein (kleinerer) Teil der Briefwahlstimmen, nämlich jene, die am Sonntag in einem Wahllokal in einem fremden Wahlkreis abgegeben wurden. Innenminister Wolfang Sobotka (ÖVP) verkündet am Sonntagabend lediglich das vorläufige Ergebnis der Urnenwahl.

Spitzenkandidaten zuversichtlich

Die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS sowie der Liste Pilz gaben ihre Stimme in Wien ab. Sie gaben sich demonstrativ zuversichtlich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der am Vormittag seine Stimme abgab, sagte, es sei „viel möglich“ - mehr dazu in wien.ORF.at.

Erste Wahllokale schon geschlossen

Bereits um 13.00 Uhr schlossen die Wahllokale in Vorarlberg. Dort waren insgesamt 272.909 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at. Auch in Salzburg haben die ersten Wahllokale bereits geschlossen: um 12.00 Uhr. 395.720 Frauen und Männer waren in Salzburg aufgerufen zu wählen, wer künftig für sie im Nationalrat sitzen soll - mehr dazu in salzburg.ORF.at.

Tirol entscheidet über Olympiabewerbung mit

Die Tirolerinnen und Tiroler können am Sonntag den Nationalrat wählen und auch über eine Bewerbung für Olympische Winterspiele abstimmen. In Tirol sind für die Nationalratswahl 543.116 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, offizielle Angaben zur Wahlbeteiligung gab es nicht. Zum Teil würden sich die Wahllokale aber trotz traumhaften Bergwetters über regen Zustrom erfreuen, hieß es - mehr dazu in tirol.ORF.at.

Auch in Kärnten war der Zulauf zu den Wahllokalen durchaus als rege zu bezeichnen. In mehreren Wahllokalen hieß es, dass viel, mancherorts gar, dass „sehr viel“ los sei, vereinzelt schätzten Wahlhelfer aber auch, dass die Beteiligung ähnlich wie bei der Nationalratswahl 2013 ausfallen könnte. Wahlberechtigt sind 440.207 Kärntnerinnen und Kärntner - mehr dazu in kaernten.ORF.at.

Zwischenfall in der Steiermark

Aufregung ganz anderer Art gab es in zwei Wahllokalen. Im oststeirischen Hartberg verschüttete ein 77-Jähriger, der mit der Politik „unzufrieden“ ist, einen mitgebrachten Kanister mit Benzin. Passanten hinderten ihn daran, den Treibstoff anzuzünden. Davor hatte der Mann auch noch die Wahlbeisitzer mit einem Taschenmesser bedroht - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Insgesamt waren 969.653 Steirerinnen und Steirer wahlberechtigt. Durch die Bank zeichnete sich eine starke Wahlbeteiligung ab - zumindest waren die Wahllokale laut Beobachtern gut besucht. Aufgefallen sind besonders viele junge Wähler und Beisitzer. In der steirischen Landeshauptstadt haben die Wahllokale noch bis 16.00 Uhr geöffnet - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Gute Wahlbeteiligung auch im Osten

Mit knapp 1,3 Millionen zählt Niederösterreich die meisten Wahlberechtigten im Bundesländervergleich. Auch in Niederösterreich luden Sonnenschein und milde Herbsttemperaturen zum Urnengang ein. In Krems war der Sonntag ein „Superwahltag“: Neben der Nationalratswahl stand in der Statutarstadt auch die Gemeinderatswahl auf dem Programm - mehr dazu in noe.ORF.at.

APA/Herbert Pfarrhofer

1.103.664 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren aufgerufen, ihre Vertreter im Nationalrat zu wählen. Das Wahlergebnis in Oberösterreich wird bundesweit genau verfolgt, denn das Bundesland gilt als „Trendland“ - mehr dazu in ooe.ORF.at.

Im Burgenland waren 232.740 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Viele von ihnen dürften bereits am Vormittag von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben. In ländlichen Gemeinden strömten die Wähler schon früh grüppchenweise zu den Urnen, während in der Landeshauptstadt der Wahlsonntag etwas zögerlicher begann - mehr dazu in burgenland.ORF.at.