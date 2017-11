Arbeitslosigkeit um 4,6 Prozent gesunken

Der Konjunkturaufschwung lässt die Arbeitslosenzahlen weiterhin sinken. Ende Oktober waren in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent weniger Personen ohne Job. Einen Anstieg gab es nur in Vorarlberg.

Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 393.029 Personen (minus 18.922) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank um 0,7 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent. Ende Oktober gab es 315.722 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 7,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) stieg hingegen um 8,6 Prozent auf 77.307 Personen, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Anstieg nur in Vorarlberg

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet sank in allen Bundesländern außer Vorarlberg. Dort stieg sie um 0,3 Prozent. Gestiegen ist dort vor allem die Zahl der arbeitslosen Asylberechtigten - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at.

In Wien sank die Arbeitslosigkeit hingegen um 1,8 Prozent. Einen positiven Trend gibt es bei der Gruppe über 50. Der Bestand an offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen den AMS Wien gemeldet haben, ist im Jahresvergleich indes um mehr als ein Drittel gewachsen - mehr dazu in wien.ORF.at.

Stärkster Rückgang in Steiermark

In der Steiermark gab es mit 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat den stärksten Rückgang im Ländervergleich. Dafür sei vor allem die große Nachfrage nach Arbeitskräften in Produktion, Bauwesen und Handel verantwortlich - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Im Vergleich zum Herbst des Vorjahres gibt es in Salzburg heuer 5,6 Prozent weniger Arbeitslose und Schulungsteilnehmer. Im bundesweiten Vergleich hat das Land damit die zweitbeste Statistik. Für das Gesamtjahr soll sich der Spitzenplatz ausgehen - mehr dazu in salzburg.ORF.at.

23.588 Arbeitslose in Tirol

In Tirol waren Ende Oktober 23.588 Personen ohne Beschäftigung. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Jahresvergleich um 9,6 Prozent zurück. Mit Schulungsteilnehmern waren es 8,2 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosen war damit in Tirol erneut deutlicher als im restlichen Österreich - mehr dazu in tirol.ORF.at.

Auch in Oberösterreich sank die reine Arbeitslosenquote um neun Prozent, mit Schulungsteilnehmern um fünf Prozent. Auch die Zahl der Beschäftigten und vor allem der offenen Stellen stieg dort im vergangenen Monat wieder deutlich an - mehr dazu in ooe.ORF.at.

Mehr offene Stellen auch in NÖ

Die Zahl der Arbeitslosen in Niederösterreich ist mit 4,6 Prozent ebenfalls weiter rückläufig. Auch bei den über 50-Jährigen spricht das AMS von einer „leichten Entspannung“. Bei den gemeldeten offenen Stellen und Lehrstellen gibt es zudem ein deutliches Plus - mehr dazu in noe.ORF.at.

Auch im Burgenland setzt sich die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fort: Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer war im Burgenland im Oktober um 8,6 Prozent niedriger als im Oktober des Vorjahres - mehr dazu in burgenland.ORF.at.