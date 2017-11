Erste Verkehrsprobleme nach Wintereinbruch

Der Winter hat in der Nacht auf Montag seine ersten Vorboten geschickt. Dem Ö3-Verkehrsdienst zufolge kam es in Teilen Vorarlbergs, Tirols, Kärntens, Salzburgs und der Steiermark zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen wegen Schneefahrbahnen.

In Osttirol wurde die Drautalstraße (B100) gesperrt, nachdem ein LKW quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen war. Weiters galt unter anderem auf der Brennerautobahn (A13) bei der Europabrücke oder am Arlberg zwischen Langen und Sankt Christoph für Lkws ab 3,5 Tonnen Schneekettenpflicht.

Winterausrüstung nötig

Schneeketten waren zudem unter anderem in Teilen des Ötztals und auf der Silvretta-Hochalpenstraße erforderlich. Auch in Salzburg brauchen Fahrzeuge Schneeketten - wie aauf dem Filzensattel, auf der alten Gerlosstraße und auf der Rauriser Höhe (Pinzgau). In Tamsweg (Lungau) und Zell am See (Pinzgau) mussten Feuerwehrleute ausrücken, um umgestürzte Bäume zur Seite räumen. Sie hatten dem Druck des Schnees nicht standgehalten.

Auch in anderen Gegenden wurde die seit 1. November geltende situative Winterausrüstungspflicht schlagend. So wurde der Verkehr beispielsweise in der Steiermark auf der Triebener Bundesstraße (B114) bei Hohentauern durch Schneefall beeinträchtigt. In Niederösterreich kam es auf der A5, der Nordautobahn, auch ohne Schnee bei Hochleithen (Bezirk Mistelbach) durch einen umgestürzten LKW zu Staubildungen. Es musste erst das Ladegut geborgen werden.

Links: