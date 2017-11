Metaller: Rüsten für Warnstreiks

Nach dem Platzen des nächtlichen Verhandlungsmarathons zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft in der Metallbranche stehen die Zeichen auf Konfrontation. In den Bundesländern sind die Vorbereitungen für erste Protestmaßnahmen bereits angelaufen.

Nach den geplatzten Verhandlungen über mehr Lohn und den neuen Kollektivvertrag der Metallarbeiter stehen auch in Salzburg die Zeichen auf Streik. Für kommende Woche kündigte die Gewerkschaft weitere Betriebsversammlungen an - mehr dazu in salzburg.ORF.at.

Auch in Vorarlberg kündigte ÖGB-Chef Norbert Loacker Protestmaßnahmen an. Zum wiederholten Male habe die Arbeitgeberseite laut Loacker zudem eine Erhöhung der Arbeitszeiten gefordert. Und zwar zu Lasten der Arbeitnehmer. Was Martin Ohneberg, Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung, dementiert und spricht von „Angstmache“ - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/WIFO/Verhandler

Gewerkschaftliche Aktionen in der nächsten Woche

Andreas Martiner, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft in der Steiermark, sagt, die Gewerkschaft bleibe aufgrund des Scheiterns bei ihrer ursprünglichen Forderung nach vier Prozent, ab Mittwoch würden bei Betriebsversammlungen Kampfmaßnahmen - die man, so Martiner, auch Streik nennen könnte - beschlossen.

Martiner wörtlich: „Es steht fest, dass wir in den Versammlungen Beschlüsse fassen und ab nächster Woche von Dienstag bis Donnerstag gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen in den einzelnen Betrieben abhalten werden, wenn es bis Montag zu keinem Ergebnis kommt" - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Verhandlungen abgebrochen

Für rund 70.000 Beschäftigte in Oberösterreich sind es wichtige Verhandlungen - auch mit Signalwirkung für andere Branchen. Doch die fünfte Runde der Verhandlungen für den Metaller-KV ist Dienstagfrüh ergebnislos abgebrochen worden - mehr dazu in ooe.ORF.at.

Beratungen über Streiks auch in Tirol

Nach den gescheiterten KV-Verhandlungen der Metaller finden ab Mittwoch auch in Tirols Metallunternehmen Betriebsversammlungen statt. Dabei sollen für allfällige Streiks in der kommenden Woche Beschlüsse gefasst werden - mehr dazu in tirol.ORF.at

Links: