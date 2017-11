Zwei Tote bei Wohnausbränden

Bei einem Wohnhausbrand in Niederösterreich ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Ein Todesopfer ist auch bei einem Brand im oberösterreichischen Braunau zu beklagen.

Im niederösterreichischen Thal bei Muggendorf wurde die Feuerwehr kurz nach 5.00 Uhr zu einem Wohnhausbrand gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Haus im Ortskern voll in Brand. Die Feuerwehren wurden darüber informiert, dass eine Frau, die alleine in dem Haus lebte, vermisst wird. Für die 66-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät - mehr dazu in noe.ORF.at.

Ermittlungen nach Brand in Braunau

Bereits am Samstagabend gab es auch im oberösterreichischen Braunau Feuerwehralarm. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Mann im Haus. Erst kurz vor 23.00 Uhr konnten die Feuerwehren „Brand aus“ geben. Sowohl Brand- als auch Todesursache sind noch unbekannt - das Landeskriminalamt mittelt - mehr dazu in ooe.ORF.at

Daniel Scharinger

Wohnungsbrand wegen Grablicht in Tirol

Ein nicht gelöschtes Grablicht verursachte in der Nacht auf Sonntag einen Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Tiroler Wattens. Die Bewohnerin kam erst später nach Hause und erlebte eine böse Überraschung - mehr dazu in tirol.ORF.at.