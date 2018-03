Inflation im Februar bei 1,8 Prozent

Die Inflationsrate hat im Februar 1,8 Prozent betragen. Preistreiber Nummer eins war einmal mehr Wohnen samt Energiekosten.

Die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie stiegen im Jahresvergleich um durchschnittlich 2,0 Prozent. Wichtigster Preistreiber innerhalb dieser Gruppe waren die Mieten, bei denen das Preisniveau um 4,1 Prozent über dem Vorjahr lag.

Die Preise für Restaurants und Hotels stiegen um durchschnittlich 3,0 Prozent, was fast ausschließlich auf teurere Bewirtungsleistungen zurückzuführen war, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Die Preise in der Kategorie Verkehr legten um durchschnittlich 1,1 Prozent zu. Hier waren Reparaturen und Treibstoffe die Hauptpreistreiber.

Urlaub wieder etwas günstiger

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich im Februar nur moderat um 1,2 Prozent, Nahrungsmittel stärker als Getränke. Billigere Pauschalreisen dämpften den Preisanstieg im Bereich Freizeit und Kultur - die Teuerungsrate lag im Februar nur bei 0,5 Prozent.

Dagegen gingen die Preise in der Kategorie Nachrichtenübermittlung um 3,4 Prozent zurück. Ausschlaggebend dafür waren hauptsächlich billigere Telefonkosten. Im Monatsvergleich stiegen die Preise gegenüber Jänner um 0,3 Prozent.

Der für europäische Vergleiche berechnete harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) Österreichs lag im Februar wie schon im Jänner um 1,9 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert.

