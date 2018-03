Osterreiseverkehr: Staus in Richtung Osten

Noch mehr Verkehr als erwartet bewegt sich vor dem Osterwochenende quer durch Österreich. Der Schwerpunkt liegt auf der Strecke von Deutschland in Richtung Osten. Reiseziele seien etwa Skigebiete wie auch die Adria-Küste und Osteuropa.

Karfreitag ist ein Feiertag in Deutschland und der stärkste Reisetag am langen Osterwochenende, heißt es vom Ö3-Verkehrsservice. Staus und Verzögerungen sind die Folge, die sich bis in die Abendstunden hinein ziehen können. Auf höher gelegenen Straßen empfiehlt das Ö3-Verkehrsservice, sicherheitshalber Schneeketten einzupacken.

Starker Verkehr in ganz Österreich

Abschnittsweise Staus und zähen Kolonnenverkehr gab es am Freitag auf der Innkreis Autobahn (A8) in Richtung Linz, auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Richtung Vösendorf sowie auf der Ostautobahn (A4). In Tirol müsse man auf der Fernpassstraße (B179) von Füssen nach Nassereith mit rund eineinhalb Stunden Verzögerung rechnen.

In Vorarlberg gab es Blockabfertigung auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Richtung Tirol in den Bereichen vor dem Dalaaser Tunnel und dem Arlbergtunnel. In Oberösterreich staute es sich auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Inzersdorf und Klaus. Auch am Ostermontag und am Dienstag wird weiter mit großem Verkehrsaufkommen gerechnet - mehr dazu in Im Stau zur Osternestsuche.

Unfall mit mehreren Autos auf A1

Auf der Tauernautobahn (A10) kam es vor der Mautstelle St. Michael zu Verzögerungen - mehr dazu in Osterreiseverkehr: Stau auf der A10. Auch auf der Westautobahn (A1) mussten Autofahrer am Freitag viel Geduld beweisen. Eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen bei St. Pölten führte zu einem sechs Kilometer langen Stau und einer Stunde Zeitverlust - mehr dazu in Stau im Reiseverkehr nach Unfall mit acht Autos.

Sperren der öffentlichen Verkehrsmittel

Sperren gibt es unterdessen auch im Bahnverkehr - etwa auf der Zugverbindung über den Arlberg. Zwischen morgen und Ostermontag werden Instandhaltungen durchgeführt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet - mehr dazu in Arlberg-Bahnstrecke über Ostern gesperrt.

Auch in Wien kommt es über das Osterwochenende zu Sperren bei den öffentlichen Verkehrsmitteln - etwa auf der Linie U4 zwischen Margaretengürtel und Karlsplatz sowie auf der Schnellbahn-Stammstrecke zwischen dem Praterstern und Floridsdorf. Grund sind Bauarbeiten. Ausweichmöglichkeiten sind die U-Bahn und ein Schienenersatzverkehr - mehr dazu in Wichtige S-Bahn-Stationen gesperrt.

