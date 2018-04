Lange Nacht der Forschung in Österreich

Bei der Langen Nacht der Forschung (LNF) präsentieren Wissenschafter, Hochschulen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in ganz Österreich am Freitagabend leicht verständlich und unterhaltsam ihre Forschungsarbeit.

Zwischen 17.00 und 23.00 Uhr ermöglichen rund 6.000 Wissenschafter an über 260 Standorten bei freiem Eintritt einen Blick in ihre Arbeit und stehen für Gespräche zur Verfügung. Die alle zwei Jahre stattfindende größte Veranstaltung zur Wissenschaftsvermittlung in Österreich kann bei ihrer achten Auflage mit insgesamt rund 2.600 Stationen in allen neun Bundesländern aufwarten.

Die Lange Nacht der Forschung wird vom Bildungs-, Infrastruktur- und Wirtschaftsministerium sowie von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG und dem Forschungsrat getragen. Die Veranstalter hoffen bei freiem Eintritt auf 200.000 Besucher.

Wien mit 60 Ausstellungsorten

Als zentraler Ausgangspunkt in der mit mehr als 60 Ausstellungsorten vertretenen Hauptstadt wird der thematisch mit dem „Anthropozän“ befasste „Forschungspfad“ in und rund um die Wiener Innenstadt fungieren. Mehr als 100 der insgesamt etwas über 500 Stationen werden Interessierten an den mit einem Shuttleservice verbundenen Standorten geboten. Am Heldenplatz findet das Finale des Jungforscherwettbewerbs „Science Slam“ statt - mehr dazu in wien.ORF.at.

Neben Eisenstadt, Güssing und Pinkafeld ist heuer die Biologische Station in Illmitz mit einem biologischen Schwerpunkt im 64 Stationen umfassenden burgenländischen LNF-Programm erstmals vertreten - mehr dazu in burgenland.ORF.at.

„Urban Gardening“ in Niederösterreich

In Niederösterreich wartet die größte heimischen Veranstaltung zur Wissenschaftsvermittlung diesmal mit knapp über 400 Stationen in acht Regionen auf. Dort finden Vorträge, Kurz-Präsentationsformate wie „Science Slams“, Rätselrallyes oder Gewinnspiele statt.

So wird etwa an der Donau-Uni Krems zum „Urban Gardening“ geladen, während am Universitäts- und Forschungszentrum Tulln die Kommunikation der Pilze ein Stück weit entschlüsselt wird oder man an der FH St. Pölten in ein Kunstforschungsprojekt eintauchen kann - mehr dazu in noe.ORF.at.

Erstmals in Leoben und Kapfenberg

In der steirischen Hauptstadt können Interessenten zum Beispiel den erstmals öffentlich zugänglichen „Science Tower“, ein Zentrum der heimischen Energieforschung, erklimmen. Abseits des vielfältigen Grazer Programms geht die LNF auch in Leoben und zum ersten Mal in Kapfenberg über die Bühne - mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Kompakt gibt man sich in Kärnten, sind dort doch alle knapp über 100 Stationen im Lakeside Park und an der Universität Klagenfurt konzentriert - mehr dazu in kaernten.ORF.at.

Besonders weite Wege können Besucher dagegen in Oberösterreich gehen, wo die LNF in rekordverdächtigen elf Regionen mit mehr als 660 Stationen ihre Pforten öffnet. Erstmalig mit dabei sind heuer die Schauplätze Mondsee und Eferding. In dem Bundesland zeigt die Schärdinger EV Group beispielsweise einen in eine Datenbrille integrierten holografischen Computer, die FH Oberösterreich lässt in Linz die erste „fühlende“ Fußprothese auftreten.

Forschung auf 3.106 Metern

Der mit Abstand höchstgelegene Ausstellungsort wird sich am Salzburger Forschungsobservatorium Sonnblick auf 3.106 Metern befinden. In Salzburg werden am 13. April insgesamt 116 Stationen in der Stadt Salzburg, Puch/Urstein, Innergebirg/Saalfelden und Seekirchen öffnen.

Neu im Tiroler LNF-Programm findet sich die Region „Innsbruck/Land“, in der das Audioversum in der Tiroler Landeshauptstadt sein Konzept des 360 Grad-Hörens erlebbar macht oder das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen in Hall erstmals als Ausstellungsort fungiert. Außerdem gibt es LNF-Außenstellen in Lienz, Kufstein und Landeck - mehr dazu in tirol.ORF.at.

Auch in Vorarlberg steht mit Lustenau eine neue Region in den Startlöchern. Zusammen mit den bereits erprobten Standorten in Dornbirn können im westlichsten Bundesland 87 Stationen besucht werden. Wissenschaftsvermittlung für ganz Eilige gibt es im designforum Vorarlberg (Dornbirn), wo sich 21 Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen im „PechaKucha“-Format versuchen werden: Hier besteht die Herausforderung darin, in 20 Bildern, die nur je 20 Sekunden gezeigt werden, Einblicke in die komplexe Forschungsarbeit zu geben.

