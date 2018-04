Umfrage: Zehn Prozent vegan oder vegetarisch

Immer mehr Österreicher verzichten auf Fleisch, laut einer aktuellen Umfrage mit 1.000 Teilnehmern sind es mittlerweile zehn Prozent der Österreicher. Diese würden auch für Lebensmittel mehr bezahlen, so das Ergebnis.

Die Umfrage, die am Donnerstag in Wien präsentiert wurde, stammt von den Instituten meinungsraum.at und Triconsult. Laut der Studie seien Veganer bereit für nachhaltige Produkte bis zu 50 Prozent mehr zu bezahlen. Vegetarier würden fast 30 und Flexitarier (essen weniger Fleisch) rund 25 Prozent aufzahlen.

Herbert Kling, Geschäftsführer von meinungsraum.at: „Man könnte fast von einem Boom des Veganismus beziehungsweise Vegetarismus sprechen. Vor 13 Jahren waren es gerade mal drei Prozent der heimischen Bevölkerung, die sich fleischlos ernährten.“

Auch Kosmetik und Haushaltsmittel

Bei Veganern und Vegetariern bestehe die Bereitschaft, mehr zu zahlen, unabhängig vom Einkommen, so Felix Josef von Triconsult. Tierversuchsfreiheit (86%), eine nachhaltige Erzeugung (48%) und genaue Kennzeichnung der Produkte (60%) stünden im Vordergrund. Bewusster Konsum sei Vegetariern und Veganern vor allem bei der Ernährung aber auch pflegenden Kosmetik wichtig. Zudem werden auch Haushalts- und Reinigungsmittel deutlich bewusster ausgewählt. „Über die Produktkategorien zeigen sich deutlich die Unterschiede zwischen den Mischessern und jenen, die auf alternative Ernährungsformen setzen: In fast allen Produktkategorien legen Vegetarier und Veganer doppelt so häufig Wert auf bewussten Konsum“, so Josef.

Auf Fleisch verzichten Vegetarier (87%) und Veganer (85%) vor allem wegen moralischer oder ethischer Gründe. 31 Prozent der Vegetarier mögen aber auch den Geschmack von Fleisch nicht. Flexitarier wenden sich zwar ebenfalls gegen die industrielle Massentierhaltung, es steht aber die Hormonfreiheit des Fleisches beziehungsweise die gesunde Ernährung (46%) im Vordergrund.

Links: