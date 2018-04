Lyriden sausen über Nachthimmel

Ein Blick in den Nachthimmel könnte sich am Wochenende lohnen: Der Meteorstrom Lyriden ist In der Nacht auf Montag auf dem Höhepunkt seiner Sichtbarkeit. Bei klarem Himmel lassen sich die Sternschnuppen auf hierzulande beobachten.

Zwischen Mitternacht bis zum Morgengrauen haben Beobachter die besten Chancen. Ein imposantes Spektakel wird vor allem in dunklen Gegenden wie dem Bergland erwartet. Dort dürften laut der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) zwischen 4:00 und 5:00 bis zu 17 Meteore pro Stunde sichtbar sein.

Abseits von Ballungsräumen sind es immerhin noch bis zu acht Stück pro Stunde. Diesmal stört auch kein Mondlicht die Beobachtung: Der zunehmende Halbmond ist schon untergegangen, wenn man in den frühen Morgenstunden Ausschau hält.

Die „Leier“ als Quelle

Die Lyriden kehren jeden Frühling wieder, heuer sind sie seit dem 16. April zu sehen. Sie entstammen dem Sternbild „Leier“, aus ihm scheint der Meteorstrom auszuströmen. Als Quelle der Lyriden wurde der Komet Thatcher ausgemacht. Er umrundet die Sonne auf einer langgestreckten Ellipsenbahn in 415 Jahren. Die Sternschnuppen werden von Staubteilchen verursacht, die Thatcher verloren hat und in die Erdatmosphäre eintreten.

Die Lyriden sind schnelle Sternschnuppen, die mit Geschwindigkeiten um 50 Kilometer pro Sekunde - das sind 180.000 Kilometer pro Stunde - in die Erdatmosphäre eindringen und verglühen. Eine Reise von der Erde zum Mond würde bei dieser Geschwindigkeit nur zwei Stunden dauern. Verpasst man die Lyriden, lassen die nächsten Meteorströme nicht lange auf sich warten: Im Juli und August werden wieder die Perseiden zu sehen sein.

