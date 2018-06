Mitfiebern bei der WM in guter Gesellschaft

Am Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Zwar ist Österreich diesmal nicht dabei, an zahlreichen Orten kann aber trotzdem gemeinsam mitgefiebert und das Geschehen auf dem Rasen verfolgt werden.

Während die Fußballstars nun bis zum 15. Juli in Stadien von Moskau bis Jekaterinburg um den begehrten WM-Titel kämpfen, bleibt Österreich nur die Zuschauerrolle. Wer nicht zu Hause vor dem Fernseher mitfiebert, hat dank der seit WM 2006 in Deutschland populär gewordenen Public Viewings die Möglichkeit, ein bisschen Stadionatmosphäre zu erleben.

Wien: Vom Alten AKH zum WUK

In Wien werden mittlerweile traditionell im WUK in Zusammenarbeit mit dem Radiosender FM4 die Spiele der WM gezeigt. An allen 25 Spieltagen gibt es Liveübertragungen auf zehn Bildschirmen und drei Leinwänden. Die Spiele werden unabhängig vom Wetter gezeigt, auch indoor kann man dem Spielgeschehen folgen - mehr dazu in fm4.ORF.at.

Daniel Eberharter

Strandatmosphäre bietet die ORF-Fanarena in der Strandbar Hermann. Entlang des Donaukanals können bis zu 2.000 Fans auf einem 23 Quadratmeter großen LED-Bildschirm von der Gruppenphase bis zum Finale die Spiele der WM verfolgen - mehr dazu in extra.ORF.at. Auch im nahe gelegenen Flex werden alle Spiele auf einer Leinwand gezeigt, anschließend kann bis in die Morgenstunden gefeiert werden.

Auch die Lokale im Alten AKH zeigen die WM-Spiele live. Eine weitere Möglichkeit zum Public Viewing gibt es im Frauenzentrum ega. An ausgewählten Abenden kann man hier die WM-Spiele verfolgen. Dazu gibt es neben Gegrilltem und Wuzzler auch wieder eine Pickerl-Tauschbörse - mehr dazu in wien.ORF.at. Auf dem Rathausplatz findet dieses Jahr hingegen kein Public Viewing statt.

Zahlreiche Veranstaltungen in den Bundesländern

Auch in Niederösterreich gibt es öffentliche Liveübertragungen der WM-Spiele. In Amstetten gibt es internationale Küche, an die jeweiligen Mannschaften angepasst, in Wiener Neudorf kann auf den Terrassen des Multiplex in der Shopping City Süd geschaut werden. In St. Pölten finden Kultur und Fußball zueinander - mehr dazu in noe.ORF.at.

In Kärnten findet das größte Public Viewing in Klagenfurt statt: Rund 3.000 Zuschauer haben auf dem Neuen Platz in der Landeshauptstadt Platz. In Villach wird überdacht Fußball geschaut, auf einem Campingplatz entlang des Faaker Sees können 2.000 Zuschauer die Spiele verfolgen - mehr dazu in kaernten.ORF.at.

Oberösterreichische Fans können in der ORF OÖ WM Arena in der Plus City in Linz und beim Public Viewing auf dem Welser Stadtplatz den 32 Teams der WM zuschauen. In der Steiermark gibt es ein großes Public Viewing auf dem Karmeliterplatz in Graz, in Vorarlberg werden die Spiele auf dem Marktplatz in Dornbirn gezeigt. In Tirol werden wie auch bei den letzten Veranstaltungen die WM-Spiele auf dem Marktplatz in Innsbruck übertragen. In Salzburg gibt es während der WM zwar kein offizielles Public Viewing, die Spiele werden aber in Gasthäusern und Brauereien übertragen.

Link: