ÖBB-Versammlungen: Ausfälle im Zugsverkehr

In ganz Österreich führen Betriebsversammlungen bei den ÖBB am Montag zu Verspätungen bei Bus und Bahn. Der Betriebsrat will die Mitarbeiter über die neue Arbeitszeit informieren. Es gibt etliche Verzögerungen und Ausfälle.

Die Betriebsversammlungen finden seit 6.00 Uhr statt und können je nach Bundesland den ganzen Vormittag andauern. Vor allem die Versammlungen in Wien und Niederösterreich betreffen die zahlreichen Pendler und Pendlerinnen, bisher ist die Situation laut ÖBB aber ruhig. In St. Pölten war Montagfrüh etwa jede vierte geplante Verbindung verspätet oder ausgefallen - mehr dazu in Zugsverspätungen wegen Betriebsversammlungen (noe.ORF.at).

Zu Verzögerungen kam es in Wien vor allem im Nahverkehr. Auf der Schnellbahnstammstrecke mussten Fahrgäste zusätzliche Warteminuten in Kauf nehmen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Verzögerungen bis in den Nachmittag dauern, so die ÖBB - mehr dazu in Verzögerungen wegen Versammlungen (wien.ORF.at).

Längere Einschränkungen erwartet

In der Steiermark fallen seit 7.00 Uhr Züge der ÖBB aus, sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. Bei den ÖBB geht man derzeit davon aus, dass die Einschränkungen teilweise den ganzen Vormittag andauern werden. In Graz fahren zudem seit 7.45 Uhr Busse und Straßenbahnen Richtung Remise - und sollen von 8.30 bis ca. 11.00 Uhr stillstehen, denn da findet eine Betriebsversammlung der Holding Graz statt. Betriebsversammlungen wird es auch beim Postbus geben, von möglichen Ausfällen sollen aber wenn nur Pendlerbusse betroffen sein - mehr dazu in „Öffis“ fallen aus (steiermark.ORF.at).

Großes Chaos bisher ausgeblieben

Zu Verspätungen kommt es auch in Salzburg, dort hat der Betriebsrat die Bahnmitarbeiter ab 8.00 Uhr in die Remise am Salzburger Hauptbahnhof geladen. Bisher sei das Chaos aber ausgeblieben, heißt es bei den ÖBB - mehr dazu in Erste Verzögerungen im Bahnverkehr (salzburg.ORF.at).

In Vorarlberg gibt es hingegen mehr Verspätungen als ursprünglich angenommen. Betroffen sind auch hier Fernzüge von und nach Wien sowie Züge in die Schweiz. Für die Verbindungen in die Schweiz wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet - mehr dazu in Mehr Züge betroffen als angenommen (vorarlberg.ORF.at).

Viele weichen auf das Auto aus

Verspätungen durch Betriebsversammlungen bei ÖBB und Postbus gibt es auch in Oberösterreich, hier dürften aber viele aufs Auto umgestiegen sein oder sich früher auf den Weg gemacht haben. Das Chaos blieb auch hier aus, allerdings gab es laut der Verkehrsredaktion etwas mehr Verkehrsaufkommen in der Früh - mehr dazu in Kein Verkehrschaos (ooe.ORF.at).

In Kärnten sind die 15 Betriebsversammlungen bei den ÖBB am Montag nur der Auftakt: Bis Mittwoch sind in Kärnten rund 115 Betriebsversammlungen geplant. Dabei seien unter anderem Betriebe aus den Bereichen Metall und Produktion, heißt es vom ÖGB - mehr dazu Auftakt für Proteste (kaernten.ORF.at).