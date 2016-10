Fast 357.000 Besucher bei „Langer Nacht“

356.975 Besuche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Österreichs Museen bei der 17. ORF-"Lange Nacht der Museen“ verzeichnet. Mehr als 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen nahmen teil.

Bereits zum 17. Mal konnten mit einem Ticket Museen in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee) besucht werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt (165.512 Besuche), gefolgt von Steiermark (34.662 Besuche) und Salzburg (34.595 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr das Naturhistorisches Museum Wien (11.432 Besuche). Seit dem Jahr 2000 weist die „Lange Nacht der Museen“ somit insgesamt rund 5,8 Millionen Besuche auf.

Drozda gratuliert

Unter den Besucherinnen und Besuchern der "Langen Nacht der Museen“ war auch Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ). "Mit einem Ticket in mehr als 700 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen - und das von Bregenz bis Eisenstadt. Die ORF’-Lange Nacht der Museen’ hat sich in den letzten 15 Jahren mit rund sechs Millionen Besucherinnen und Besuchern zu einem regelrechten Publikumsmagneten entwickelt. Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu diesem unglaublichen Erfolg“, sagte Drozda.

Wrabetz bedankt sich

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sagte: „Es freut mich, dass auch in diesem Jahr so viele Menschen unserer Einladung nachgekommen sind und sich auf eine kulturelle Entdeckungsreise durch die österreichischen Museen gemacht haben. Initiativen wie die ‚Lange Nacht‘ zeigen, welch hohen öffentlich-rechtlichen Mehrwert die Off-Air-Aktivitäten des ORF haben – neben den On-Air-Programmen in Radio, Fernsehen und Online."

Wrabetz bedankte sich "bei allen Kultureinrichtungen, die heuer an der ,Langen Nacht‘ teilgenommen haben und bei den Sponsoren und Partnern, die jedes Jahr einen großen Beitrag zum Erfolg dieser Aktion leisten. Ich freue mich auf die 18. ORF-’Lange Nacht der Museen‘ 2017!“

Zahlen im Überblick

Wien: 165.512

Burgenland: 9.080

Kärnten: 30.215

Niederösterreich: 15.582

Oberösterreich: 16.428

Salzburg: 34.595

Steiermark und Slowenien: 34.662

Tirol: 26.034

Vorarlberg, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee): 24.867

Gesamt: 356.975 Besucher

Die meistbesuchten Museen

Wien:

Naturhistorisches Museum Wien: 11.432

Albertina: 7.754

Kunsthistorisches Museum Wien: 7.682

Burgenland:

Schloss Esterházy: 1.032

Landesmuseum Burgenland: 641

Pongratzhaus & Pulverturm: 631

Kärnten:

Minimundus – die kleine Welt am - Wörthersee: 2.306

Planetarium Klagenfurt: 2.279

Happ Reptilienzoo: 1.642

Niederösterreich:

Nostalgiewelt Eggenburg: 923

Stadtmuseum Wiener Neustadt: 573

Museen der Stadt Horn: 536

Oberösterreich:

Ars Electronica Center: 1.537

Lentos Kunstmuseum Linz: 1.370

Schlossmuseum Linz: 1.278

Salzburg:

Festung Hohensalzburg: 3.984

DomQuartier Salzburg: 3.444

Museum der Moderne Salzburg / Mönchsberg: 2.620

Steiermark:

Schloss Eggenberg, Universalmuseum Joanneum: 4.517

Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum: 1.715

Hans Gross Kriminalmuseum: 1.714

Tirol:

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum: 1.952

Kaiserliche Hofburg: 1.534

Hofkirche: 1.502

Vorarlberg, Liechtenstein und Schweiz:

vorarlberg museum: 1.333

Kunsthaus Bregenz: 953

inatura Erlebnis Naturschau: 766

