Kälteste Nacht im Osten

Ostösterreich hat verbreitet die kälteste Nacht in diesem Winter hinter sich. Die Temperatur fiel stellenweise auf Tiefstwerte um die 20 Grad minus. Kältepol war das niederösterreichische Klausenleopoldsdorf mit minus 22,4 Grad.

An zweiter Stelle der österreichweiten Tiefstwerteliste lag Zwettl in Niederösterreich, wo minus 21,5 Grad gemessen wurden. In Oberndorf bei Melk fiel die Temperatur auf minus 20,7 Grad. Die Minus-20-Grad-Marke wurde auch in Lunz am See und Raabs an der Thaya unterschritten. In Wiener Neustadt, Horn und im steirischen Kalwang wurden 19,6 Grad registriert - mehr dazu in Kälte hält Steiermark in Atem (steiermark.ORF.at).

Minus 26 Grad letzte Woche im Westen

Im Westen war es letzte Woche noch kälter, am 7. Jänner wurden in Tannheim in Tirol minus 26,4 und in Radstadt im Salzburger Pongau minus 26 Grad gemessen. Von der Rekordmarke von minus 37,4 Grad (gemessen am 2. Jänner 1905 auf dem Hohen Sonnblick in Salzburg) sind die Temperaturen aber noch weit entfernt.

Tiefstwerte der Landeshauptstädte

Graz: minus 14,4

St. Pölten: minus 14,2

Klagenfurt: minus 14,2

Eisenstadt: minus 14,0

Wien: minus 10,4 (Innenstadt), minus 13,8 (Mariabrunn, Unterlaa)

Linz: minus 10,0

Innsbruck: minus 7,8

Salzburg: minus 6,3

Bregenz: minus 1,3

Die letzte ähnlich kalte Nacht gab es vor fünf Jahren. In Tannheim hatte es am 6. Februar 2012 minus 28,9 Grad. Im Hochgebirge wurden auf dem Brunnenkogel in Tirol am 10. Februar 2012 sogar minus 31,5 Grad verzeichnet.

Am Freitag wird es wieder kälter

Eisglatte Straßen und Blitzeis machten Mittwochfrüh vielen Autofahrern zu schaffen. Als Folge der spiegelglatten Straßen meldete die Polizei im Großraum Salzburg mehrere Unfälle - mehr dazu in Blitzeis macht Autofahrern zu schaffen (salzburg.ORF.at).

Mit der extremen Kälte ist es vorerst vorbei. Laut ORF-Wetterredaktion liegen die Temperaturen kommende Nacht zwischen minus zwölf und plus drei Grad. Am Donnerstag bricht die Kälte vorübergehend, und die Temperaturen steigen auf null bis plus acht Grad. Am Freitag wird es schon wieder kälter. Es wird dann erneut mit Tiefsttemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gerechnet.

