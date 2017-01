Eventagentur in Dublin ausgezeichnet

Der „Global Event Award“ in Dublin zählt zu den wichtigsten Preisen der internationalen Veranstaltungsbranche. Erstmals ging die Auszeichnung nun an eine Agentur aus Österreich.

Bei einer Gala in Dublin wurden die Wiener Agentur Grasl & Partner für ihr Projekt „25 Jahre BWT I Water live 2015“ als „Best Corporate Event“ mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie „Best Global Event“ belegten die Wiener zusätzlich den dritten Platz. Grasl & Partner setzten sich damit gegen hunderte Projekte aus 50 Ländern durch.

„2015 größtes Corporate Event Österreichs“

„Ich bin wirklich sehr stolz auf diese Preise und noch mehr auf das Team und die Partner, die diesen Preis erst möglich gemacht haben, sagte Unternehmensvorstand Emanuel Grasl. „‚25 Jahre BWT I Water live‘ war 2015 das größte Corporate Event Österreichs.“

Grasl&Partner

Mehr als 500 Personen hätten drei Tage lang vor Ort an diesem Event gearbeitet, so Grasl weiter. "Schon beim Austrian Event Award holten wir mit diesem Projekt Gold und waren beim European Best Event Award im Finale. Mit der Auszeichnung in der Königsklasse des Global Event Award zeigt unsere Agentur, dass sie bereit ist, gegen die besten der Welt anzutreten“, sagte Grasl.

Kombination aus Artistischem und Multimedialem

Die Kombination von gigantischen Wasserprojektionen mit einem artistischen- und multimedialen Konzept hatte die internationale Jury überzeugt. „Mit dem Projekt hat die Agentur für den internationalen Wasseraufbereiter BWT den Nagel konzeptionell auf den Kopf getroffen“, lautete das Urteil der Experten.

