Krankenkassen mit 81 Mio. Euro im Plus

Die Krankenkassen schließen das Jahr 2016 mit einem vorläufigen Gebarungsüberschuss von 81 Millionen Euro ab. Bis auf die Beamtenversicherung BVA schreiben alle Krankenversicherungsträger positive Zahlen.

Das geht aus einer Aussendung des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger von Mittwoch hervor. Im Februar des Vorjahres hatte der Hauptverband noch ein Defizit von 94 Millionen Euro erwartet, war im Laufe des Jahres jedoch von einem geringen Überschuss und zuletzt von einem Plus von 80 Millionen Euro ausgegangen. Auch die Tiroler Gebietskrankenkasse, die im vergangenen Herbst ein negatives Ergebnis erwartet hatte, schloss nun ausgeglichen.

Nur BVA in roten Zahlen

Die Wiener Kasse, die lange Zeit als größtes Sorgenkind gegolten hatte, verzeichnete ein Plus von 50,9 Millionen Euro. Positive Ergebnisse erzielten auch die GKKs in Salzburg (12,5 Millionen Euro) und in Oberösterreich (9,6 Millionen Euro). Alle anderen bilanzierten ausgeglichen.

Die Versicherungsanstalt für öffentlich Bedienstete (BVA) ist die einzige in den roten Zahlen (minus 27,2 Millionen Euro). Das größte Plus verzeichnet unter den Betriebskrankenkassen die Sozialversicherungsanstalt der Bauern mit 26,5 Millionen Euro.

Heuer Minus erwartet

Für das heurige Jahr wird allerdings wieder ein Minus von insgesamt 22 Millionen Euro erwartet. Im Plus sollen laut der Prognose nur die Gebietskrankenkassen in Wien und Salzburg sowie die Bauern-Kasse sein. „Unser Ziel war und ist es, dass wir die Sozialversicherung effizient weiterentwickeln und jeder Krankenversicherungsträger aus eigener Kraft ausgeglichen bilanziert, um so medizinische Innovationen und Leistungen finanziell zu bewältigen“, sagte Ulrike Rabmer-Koller, Vorsitzende des Verbandsvorstands im Hauptverband der Sozialversicherungsträger.

44 Prozent Mehrausgaben in zehn Jahren

Laut ihren Angaben haben die Krankenkassen seit 2006 insgesamt 44 Prozent mehr für Versicherungsleistungen ausgegeben. Es sei auch möglich gewesen, neue Leistungen wie etwa die Gratiszahnspange für Jugendliche, die Neuerrichtung von insgesamt 343 Betten in vier Versorgungsregionen für die Kinderrehabilitation oder neue Medikamente für Krebspatienten zu erbringen. Die Beiträge sind um 464 Millionen Euro gestiegen, die Leistungen für die Versicherten haben sich von 2015 auf 2016 um 641 Millionen Euro erhöht.

Rabmer-Koller verwies außerdem auf OECD-Daten, wonach die öffentlichen Gesundheitsausgaben in den vergangenen Jahren stärker stiegen als das Bruttoinlandsprodukt: Betrugen sie 2006 noch 10,1 Prozent, so sind es derzeit 11,1 Prozent. „Die Fakten widersprechen auch deutlich den oft wiederholten Spar-Vorwürfen der Ärztekammer“, stellte die Vorstandsvorsitzende fest. Auch in den kommenden Jahren benötige es aber Maßnahmen, um ein positives Finanzergebnis zu erreichen: „Wir brauchen in dieser Phase Mut zu Reformen und eine weitsichtige Ausgabenpolitik, um neue Leistungen und Verbesserungen finanzieren zu können“, so Rabmer-Koller.

