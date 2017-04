Satte Gewinne für Immobilienverkäufer

Die Preise für Immobilien haben in den vergangenen Jahren stark angezogen. Wer sich etwa vor sieben Jahren ein Haus oder eine Wohnung sicherte, könnte heute bei einem Verkauf laut ImmobilienScout24 einen Gewinn von rund 25 Prozent einstreifen.

Unter Berücksichtigung der Nebenkosten (Gebühren und Steuern) wären bei einer Durchschnittswohnung 676 Euro pro Quadratmeter drin (plus 25 Prozent) und bei einem Haus 501 Euro (plus 29 Prozent). Bei der Auswertung wurden jeweils die Angebotspreise auf der Immobilienplattform verglichen. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Immobilien über einen Makler erworben und als Hauptwohnsitz genutzt wurden, weiters dass sie zu 50 Prozent in bar bezahlt, also nur zur Hälfte mit einem Kredit finanziert, wurden.

Wohnung in Salzburg mit größtem Zuwachs

Den größten Gewinn pro Quadratmeter werfen der Untersuchung zufolge Wohnungen in Salzburg mit 928 Euro ab - ein Plus von 40 Prozent gegenüber 2010. In Oberösterreich erreicht der Gewinnanstieg für eine vor sieben Jahren erworbene Wohnung immerhin noch 38 Prozent (oder 662 Euro pro Quadratmeter), im Burgenland und in der Steiermark jeweils 34 Prozent (oder 394 Euro bzw. 551 Euro pro Quadratmeter). In absoluten Zahlen folgt hinter Salzburg Tirol mit 682 Euro Gewinn im Falle einer Veräußerung (plus 26 Prozent).

Bei Häusern Kärnten und OÖ am stärksten

Bei Häusern war der prozentuelle Zuwachs in Kärnten und in Oberösterreich mit jeweils 34 Prozent am höchsten - pro Quadratmeter wären das aber nur 446 bzw. 510 Euro. Absolut gesehen erzielt man heute in Tirol und in Salzburg den größten Verkaufsgewinn - mit 699 bzw. 635 Euro pro Quadratmeter.

Für die Immobilienpreise sei die Auswertung aller Angebotsdaten auf Immobilien.net bzw. ImmobilienScout24 für Häuser und Wohnungen 2010 und 2017 herangezogen worden. Die Datengrundlage umfasse über 250.000 Datensätze oder fünf Millionen Datenpunkte, ausschließlich von gewerblichen Immobilienmaklern.

