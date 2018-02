Valentingstag: Blumen bleiben beliebt

Die beliebtesten Geschenke zum Valentinstag werden in Österreich laut dem Handelsverband auch heuer wieder Blumen (59 Prozent) und Süßigkeiten (24 Prozent) sein. Neben Rosen liegen Frühlingsboten wie Tulpen im Trend.

Bei den Farben sei mit kräftigen Tönen von orange bis violett heuer keineswegs Zurückhaltung angesagt, hieß es aus dem Blumenbüro Österreich. Als klassischer Blumentag ist der 14. Februar hierzulande schon lange eine lieb gewordene Tradition. Im Trend liegen heuer etwa angetriebene Blütenzweige, so das Blumenbüro.

90 Prozent der Pflanzen kommen zu dieser Jahreszeit aus Europa, vor allem aus Italien und den Niederlanden. Wie jedes Jahr bildet der Valentinstag aber auch den Auftakt der Blumensaison für die heimischen Gärtner und Floristen. Ein anhaltender Trend sei auch für Topfpflanzen wie Hyazinthen, Primeln, Narzissen oder Azaleen zu beobachten.

Durchschnittlich 60 Euro für Präsente

Nichtmaterielle Geschenke, etwa gemeinsame Ausflüge, rangieren mit 17 Prozent am dritten Platz. Diese Ergebnisse aus seinem aktuellen Consumer Check teilte der Handelsverband am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Valentinstag-Ausgaben pro Person steigen im Jahresvergleich zu 2017 von durchschnittlich 55 Euro auf 60 Euro.

Die unter 30-Jährigen wollen mit durchschnittlich 84 Euro mit Abstand am meisten für Geschenke ausgeben. Onlinekäufe führe dabei bereits jeder Vierte durch. Die Mehrheit der Österreicher beschenkt den Partner oder die Partnerin (43 Prozent) bzw. Ehefrau oder -mann (32 Prozent). Aber auch die Mütter dürfen sich freuen, denn jeder Fünfte (21 Prozent) macht zum Valentinstag der Mutter ein Geschenk. Ein Drittel aller Österreicher (31 Prozent) will heuer gänzlich auf Geschenke verzichten.