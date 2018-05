Minus 7,1 Prozent bei April-Arbeitslosigkeit

Im April haben 384.486 Personen keine Arbeitsstelle gehabt. Das ist ein Minus von 7,1 Prozent oder 29.197 Personen gegenüber dem April des Vorjahres. 75.627 Personen befanden sich in Schulungen.

Die Zahl der Beschäftigten stieg im Vergleich zum April 2017 um 89.000 Menschen oder 2,5 Prozent auf 3,694 Millionen Personen, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) heute mit.

„Wolkenlose“ Arbeitsmarktentwicklung

„Wolkenlos zeigt sich die Arbeitsmarktentwicklung in allen Bundesländern, den wichtigsten Branchen, aber auch bei älteren bzw. langzeitarbeitslosen Personen“, so AMS-Vorstand Johannes Kopf. „Die stärksten Rückgänge an arbeitslos gemeldeten Menschen (inklusive Personen in Schulung, Anm.) verzeichnen der Bau mit minus 16,6 Prozent und der Bereich der Herstellung von Waren mit minus 13,5 Prozent.“

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/AMS

Kopf ist dank der brummenden Konjunktur guter Dinge. Die Behörde sieht einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im gesamten Jahresschnitt heuer von knapp 30.000 Menschen - wie vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) prognostiziert - weiterhin als realistisch an, sagte Kopf im Gespräch mit der APA. „Die Konjunktur läuft bemerkenswert gut. Das Wachstum liegt eindeutig über drei Prozent“, sagte Kopf. „Wir gehen davon aus, dass wir das ganze Jahr über kräftige Rückgänge in der Arbeitslosigkeit sehen werden.“ Auch im Jahr 2019 sei ein weiterer Rückgang im Jahresschnitt von 5.000 bis 15.000 Menschen möglich.

Rückgang bei unter 25-Jährigen

Die Konjunkturprognosen sowie ein weiterer Anstieg der offenen Stellen um fast 28 Prozent ließen für das restliche Jahr weitere deutliche Rückgänge in der Arbeitslosigkeit erwarten. Derzeit gibt es 71.013 sofort verfügbare Stellen. Die national berechnete Arbeitslosenrate lag im April bei 7,7 Prozent (minus 0,9 Prozentpunkte). Sie bezieht sich auf die 308.859 Arbeitslosen, die sich im Gegensatz zu den 75.627 (minus 0,2 Prozent) weiteren nicht in Schulung befanden.

Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren haben laut Eurostat 10,1 Prozent oder 63.777 keinen Job. Das ist ein Minus im Vergleich zum April 2017 von 0,2 Prozentpunkten. Laut AMS ging die Zahl um 4.078 oder 6 Prozent zurück. Die Frauenarbeitslosigkeit ging um 9.362 (-4,9 Prozent) auf 179.913 Personen zurück. Bei den Männern sank die Arbeitslosigkeit um 19.835 oder 8,8 Prozent auf 204.573 Personen.

Hartinger-Klein: „Positiver Trend“

Arbeits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) bezeichnete die neuesten Arbeitslosenzahlen als „positiven Trend“. Dieser müsse beibehalten werden. „Wir müssen dafür sorgen, dass die steigende Zahl der offenen Stellen auch mit gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden können“, so Hartinger-Klein in einer Aussendung.

Dafür seien „personalisierte Maßnahmen, wie sie das Programm ‚Job Aktiv‘ vorsieht, zur Weiter- und Fortbildung der Arbeitssuchenden notwendig“, so die Politikerin. Die Regierung will - nachdem sie die Aktion 20.000 für ältere Langzeitarbeitslose beendet hat - mit der neuen Ausbildungsoffensive „Job Aktiv“ Jugendliche ohne Arbeitsplatz und Langzeitarbeitslose unterstützen. Insgesamt sollen heuer 79 Mio. Euro in dieses Programm fließen. Etwa werden Jugendliche bis 18 Jahre mit 12 Mio. Euro an Ausbildungsmaßnahmen unterstützt, für Jugendliche bis 25 gibt es 37 Mio. Euro.

