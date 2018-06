Unwetter: Todesopfer in Grazer Stadtpark

Am Dienstag haben Unwetter von Vorarlberg bis ins Burgenland eingesetzt. In Graz kam ein Mann durch einen entwurzelten Baum ums Leben. In Niederösterreich retteten die Einsatzkräfte mehrere Personen. Der Bezirk Neunkirchen wurde zum Katastrophengebiet erklärt.

Für die Steiermark galten Unwetterwarnungen. Im Bereich von Deutschlandsberg über Voitsberg und Trofaich bis zum Mariazeller Raum bildete sich eine Gewitterlinie, die in Richtung Osten zog. In Graz mussten am Abend sogar Feuerwehrkräfte aus Graz-Umgebung angefordert werden, wie die „Kleine Zeitung“ (Onlineausgabe) berichtete.

Stark betroffen war auch Niederösterreich: Hier wurden laut Feuerwehr Dutzende Keller unter Wasser gesetzt, Straßen überflutet und Äcker abgeschwemmt. Mehre Orte seien nur über Umwege erreichbar, teilte das Rote Kreuz mit. Außerdem gab es Meldungen von Hagelschauern. Die Bezirkshauptmannschaft hat am frühen Dienstagabend mitgeteilt, dass aufgrund des Unwetters im Bezirk Neunkirchen „eine Katastrophe vorliegt“.

In Otterthal mussten gebrechliche Personen von der Feuerwehr aus ihren Häusern gebracht werden, weil das Wasser schon in die Wohnräume eingedrungen war. Straßen wurden in einigen Gemeinden im Bezirk teilweise hüfthoch überschwemmt. Kleine harmlose Bäche verwandelten sich binnen kurzer Zeit in reißende Flüsse. Ein Rettungsfahrzeug blieb laut Feuerwehr mit einem Patienten an Bord in einer Mure stecken.

„Lage dramatisch zugespitzt“

„Die Lage hat sich in den Unwettergebieten im Bezirk Neunkirchen teilweise dramatisch zugespitzt“, so Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at. „Die Feuerwehren mussten sich mühsam in die Einsatzgebiete vorkämpfen. Hunderte Sandsäcke sind bereits vor Ort, um Häuser vor Muren und Wassereintritt zu schützen“ - mehr dazu in noe.ORF.at.

Hangrutschung droht

Bereits am früheren Nachmittag zogen Unwetter über das mittlere und südliche Burgenland. Im Bezirk Oberpullendorf wurden Keller und Straßen überflutet, in Deutschkreutz musste ein umgestürzter Baum entfernt werden. Auch im Südburgenland wurden Einsätze aus St. Michael (Bezirk Güssing) und Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemeldet - mehr dazu in burgenland.ORF.at.

Zahlreiche Einsätze gab es auch in Vorarlberg. Hier war besonders das Kleinwalsertal betroffen. Die Kleinwalsertalstraße wurde teilweise überschwemmt. Weil dort die Gefahr eines Hangrutsches bestand, habe man eine Fahrbahn sperren müssen, so die Polizei - mehr dazu in vorarlberg.ORF.at.

