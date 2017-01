Wirtschaft

Nach dem Aus der Seestadt Bregenz rückt das Projekt Seequartier am Bahnhof in Bregenz in den Mittelpunkt. Mit 20.000 Quadratmetern ist dieses Projekt mehr als doppelt so groß wie die Seestadt. Das Seequartier soll so schnell wie möglich umgesetzt werden - doch zuerst müssen die ÖBB handeln. mehr …